"Даже бездомным должны помогать", – потрясена трагедией племянница покойного Альбертаса Григониса Лина Кайрите.

Григонис жил со своей старшей сестрой, матерью Кайрите. Здоровье у 79-летней сестры неважное. Год назад у Григониса начались проблемы с легкими, потом диагностировали туберкулез.

За это время ему не раз требовалась помощь врачей, а 2 октября ему стало очень плохо.

"Меня не было, когда дяде стало плохо. Обо всем я знаю со слов мамы. Альбертас стал задыхаться, с трудом двигался, постоянно держался за грудь. Мама испугалась и вызвала скорую. Приехала скорая, но в больницу дядю не увезла, велели обращаться к семейному врачу", – рассказала Кайрите.

"Мама сказала, что дядя не может ходить, нужны носилки, а ей ответили - что это не их дело", – рассказала она.

Тогда пожилая женщина обратилась за помощью к соседям. Семейный врач согласилась принять Альбертаса вне очереди.

После обеда его сосед привез в районную поликлинику. Когда они вошли в поликлинику, Григонис упал и умер.

"Он умер в поликлинике на стульях, его мама оставила там, пока ходила в регистратуру за карточкой", – рассказала Кайрите.

Поликлиника позаботилась о перевозке тела в морг, провели вскрытие. По словам Кайрите, смерть наступила в результате легочной недостаточности и пневмонии.

"Поведение врачей скорой шокировало всю нашу семью", – сказала Кайрите.

Близкие покойного узнали, что поликлиника Паневежского района проводит расследование. Представители поликлиники уверяют, что у них есть подписанный матерью отказ ехать в больницу на скорой помощи.

"Это глупость, что мама отказалась везти тяжело больного человека в больницу. Она вообще не помнит, чтобы подписывала что-то, когда приехали врачи. Ведь она умоляла их взять его в больницу, не думаю, что и сам дядя был против (...)", – рассказала женщина.

Ее мать сказала, что подписывала документы только в поликлинике, когда ее брат уже умер.

Работники скорой помощи Паневежского района оставили Григониса дома не в первый раз. Такой случай был и минувшей зимой. Тогда в поликлинику дядю возила сама Кайрите.

Директор Паневежской районной поликлиники Неринга Шинкунене сказала, что в поликлинике комиссия расследует случай Григониса. Сейчас ждут ответа патологоанатомов.

Она сказала, что причиной смерти могла быть не пневмония. Мужчина болел туберкулезом, выпивал, у него могли быть проблемы с сердцем.

По словам Шинкунене, врачи скорой сделали все, что могли.

"Скорая его не забрала, потому что он отказался ехать. Есть документ с подписью его сестры. Может говорят другое, но мы воевать не будем, идет расследование, будет ответ", – сказала она.

По словам Шинкунене, врачи скорой видели, что Григонису нужна помощь и ему надо ехать в больницу.

Семейный врач, по словам Шинкунене, уже ничего не могла сделать, потому что к тому времени, как ее позвали, он 10 минут как умер.