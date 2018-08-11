Она также рекомендовала во время грозы оценить свое местоположение: избегать высоких деревьев, металлических конструкций и больших водоемов.

"После удара молнии язык пострадавшего деревенеет и часто закрывает дыхательные пути, поэтому при реанимации воздух не попадает в легкие. В первую очередь надо открыть рот человека и проверить, какое положение занимает язык, вернуть его в нормальное положение", – сказала LRT климатолог.

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Команда LRT побывала на месте трагедии. Местная жительница рассказала, что молния ударила в дерево, прислонившись к которому стояла погибшая. Операторы зафиксировали след удара молнии на стволе дерева.

Работник скорой помощи рассказал, что работает в Ниде 5 лет. Он сказал, что женщину пытались вернуть к жизни около часа. Он подчеркнул, что в такую погоду стоять под деревьями нельзя.

"Как избежать подобной участи, находясь в лесу? Наверное сложно представить себе, но нельзя прикасаться к высоким деревьям. Лучше промокнуть под дождем, чем прятаться от него под деревом", – заметил медик.

Несчастье в Ниде произошло 10 августа, на ул. Тайкос.