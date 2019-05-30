Фермеры уверяют, что зарплата за работу приличная, особенно если иметь в виду, что речь идет о неквалифицированной работе, не требующей особых знаний. Некоторые фермеры предлагают работникам и жилье и питание, все необходимые предметы гигиены.

Фермеры признают, что людей не хватает не только из-за зарплат, но и потому, что за многие годы установилась система противостояния между работниками и наемными работниками.

DELFI решил проанализировать объявления о вакансиях в фермерских хозяйствах, и узнать, какие условия они предлагают будущим работникам.

Первое объявление – работа в Клайпеде: прополка грядок, сбор ягод, скашивание травы. Зарплата от 600 евро.

На звонок ответила фермер и заверила, что найти работников очень сложно. По ее мнению 600 евро за неквалифицированную работу - неплохая зарплата. Фермер считает, что людям сейчас лень работать, они избалованны.

"Деньги их не мотивируют. Я не знаю, как они живут на небольшие доходы. Их они удовлетворяют, у них нет мотивации. В зарплате они видят только, сколько развлечений на нее можно купить. Образованный человек не пойдет на черную работу, а если пойдет, то его возможно будут мотивировать деньги.

У рядовых работников нет стремлений, ситуация с обязательностью и ответственностью очень неважная. Работают день-два, это уже много", – сказала фермер, не пожелавшая назвать свое имя.

Она заметила, что многих отпугивает сезонность работы. Фермер нанимает сезонных работников третий год. Текучка большая. Приезжают, увидят масштабы и уезжают. По ее словам, выращивание ягод - одна из самых сложных работ.

На вопрос, может, 600 евро - все же небольшая зарплата за такой тяжелый труд, она ответила, что деньги - не главный фактор. Люди хотят постоянства и стабильности.

"Как удержать этих людей, может и увеличить зарплату, но мы тоже не можем работать только на зарплаты. Людей отпугивает и необходимость работать в полевых условиях - на жаре, под дождем. Если я вижу, что человек работает хорошо, плачу больше. Но в целом ситуация неважная", – сказала фермер.

Она сказала, что работников не находит, больше работает сама,помогает семья, дети, друзья.

"Я может выскажусь жестоко, но надо снять все пособия и деньги на содержание. Человек сейчас заинтересован работать минимально, чтобы хоть что-то получить, купить себе что-то для удовольствия. Рядом живут семьи, которые точно могут работать, работа рядом, зарплата немаленькая. Но им удобнее сидеть дома, получать пособия и тратить их на свои примитивные удовольствия. У них минимальные доходы, они могут на них выжить, и не ищут работу", - сказала фермер.

Другой фермер также предлагает работу в своем хозяйстве. Он выращивает ягоды и овощи. У него 10 га в Каунасском районе. Он разместил объявление месяц назад, но работников еще не нашел. Фермер готов платить работникам 600-800 евро. Но звонили ему на счет работы лишь 4 раза. Он считает, что людям лень работать.

"Я не знаю почему, нет людей. Второй год ищу. В прошлом кое-как удалось найти. Мы общаемся с коллегами, всем найти кого-то трудно", – сказал фермер.

Он заметил, что если работников не найдет, будет пытаться все делать сам.

"Работаем сами, пытаемся со всем справиться. Совершенствуемся, чтобы меньше было работы, прополки. Работа в сельском хозяйстве тяжелая. Наверное, придется как-то выкручиваться без работников", – сказал фермер.

Еще одна фермер сказала, что нехватка сезонных рабочих - извечная проблема. У нее свое небольшое хозяйство в Шакяйском районе. Нужен человек для работы со скотом: чистка хлевов, раздача кормов, другие работы. Работнику предоставляют жилье, питание, все необходимые для жизни вещи. Плюс зарплата 500 евро.

"Не находим. Нормальных людей нет, а если есть – они не в сельском хозяйстве работают. Наши работники живут с нами в одном доме, все есть - еда, средства гигиены. Приходится держать человека, даже если он месяц пьет, не можем его выгнать, работать некому. Люди почти как члены семьи, и в праздники с нами за одним столом", – рассказала фермер.

Она заметила, что люди без образования очень странно относятся к жизни, им кажется, что деньги падают с неба. Молодежь получает деньги, они им вскружат голову, и работник исчезает. А те, кто старше, вообще не работают, стонут, думают, что в санаторий приехали. А работа тяжелая. Эта фермер ищет постоянных работников.

"Они хотят много получать, по 1000 и больше. Хотят, чтобы все было автоматизировано, а зачем тогда работники? Эти люди обнаглели. Человек должен понимать ответственность, за что получает деньги. А они думают, похожу тут, получу 3000", – сказала фермер.

По ее словам, чаще всего такие работники еще и злоупотребляют алкоголем.

"Не было ни одного нормального, который бы не пил. Был один, очень хороший человек, вроде все ничего, но он был алкоголик. И сейчас есть один, если бы не был пьяницей и вором, то было бы ничего, был бы очень хороший работник. Держим дома вора, который все выносит - и еду и топливо. Но нет выбора", – заметила женщина.

Председатель Литовской сельскохозяйственной палаты Арунас Свитоюс сказал DELFI, что работники всегда будут жаловаться на зарплаты, это вечная проблема. Важный аспект - отношение работодателей и создаваемые для работников условия.

"В Литве отношения между работниками и работодателями не такие как на Западе. Литовцы едут работать в другие страны, и их там ценят. Они там ужинают с хозяевами и становятся как члены семьи.

Мы должны больше инвестировать в человека. У людей нет информации об их правах, трудовых отношениях. Человека надо просвещать, готовить, создавать для него условия. Это повышает производительность.

Многие говорят - люди спились, лентяи. Да, есть в этом правда, но почему это произошло? Чаще потому, что система не мотивирует людей работать. Люди получают пособие, начинают работать, пособие забирают. Тогда лучше не работать, вот отсюда и высокий уровень безработицы. Рабочие отношения заставляют их работать нелегально и получать пособия", - считает Свитоюс, замечая, что дело не в зарплатах, а в отношении к людям.