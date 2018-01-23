В социальной сети Facebook распространяется фотография из Дома подписантов, где выставлен Акт о независимости Литвы от 16 февраля. Его охраняет вильнюсец огромного роста, по сравнению с другими людьми на снимке - президентом Далей Грибаускайте, профессором Витаутасом Ландсбергисом и профессором Людасом Мажилисом. Этот снимок вызвал оживленные пересуды, однако сам Рушкис не придает этому большого значения.

"Это мнение пользователей. Я не придаю этому большого значения, поскольку в жизни бывали и другие курьезы. (...) Мы просто посмеялись с друзьями. Это не первый раз, поскольку я работаю в силовой структуре, я на работе публичный человек. (...) Я не обиделся", – сказал 27-летний Рушкис.

Один из тех, кто обратил внимание на его рост – депутат Габриэлюс Ландсбергис. Он в социальной сети Facebook разместил монтаж снимка, на котором Рушкис охраняет гору Гедиминаса.

На самом деле его рост 2,05 м, поэтому фото из Дома подписантов, по его словам - только иллюзия.

"Еще с такого ракурса снимок сделан. В реальности все выглядит иначе. Фотографии есть фотографии", – считает Рушкис.

"Я не чувствую себя прославившимся – во время службы меня не раз фотографировали. Я просто делал свою работу, надо было обеспечить безопасность", – сказал DELFI охранник, заметив, что друзья в шутку называют его "малышом".

С 21 января в Доме подписантов выставлен для всеобщего обозрения оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 г., который в Германии нашел профессор Людас Мажилис.

"Ответственность – большая и внимание большое. Я не думал, что будет легко, просто шел, поскольку надо было выполнить долг", – сказал Рушкис. По его словам, то, что видит общество - лишь малая часть его работы.

"Моя работа - не только охранять. Мы осуществляем и экстрадиции, много ездим и т.д. Работа интересная, немонотонная", – сказал собеседник, но о будущем много говорить не хотек.

"Один день ты - спортсмен, на следующий - кто-то другой. Я не придаю этому большого значения", – сказал Рушкис. Он поступил на службу 6 лет назад, когда стал добровольцем.

"Я служил в роте KASP 806 в Молетай. Армия научила меня дисциплине, кроме того, ни для кого не секрет, что в армии есть свой спортивный отдел, она отправляет спортсменов на чемпионаты. Поэтому много довелось поездить, к примеру, был на Всемирном чемпионате военных", – рассказал собеседник.

В свое время Рушкис заинтересовался метанием диска: "Тогда меня заметил тренер Виргилиюса Алекны Римантас Калибатас. Позже с тренером Юрданасом Раджюсом мы стали тренироваться, готовиться к состязаниям".

Правда, сейчас из-за травм ему пришлось приостановить спортивную карьеру. Однако до этого он демонстрировал хорошие результаты. В конце 2015 года на состязании в Каунасе его результат составил 63,21 м.