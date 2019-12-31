Автор передачи "Путешествия Ориюса", литовский журналист Ориюс Гасановас объяснил, почему в Петербурге снимал самые злачные места. По его мнению, парадная сторона любого города всегда известна туристам. Его же цель – показать то, что обычно скрыто от глаз иностранцев. Интервью с Ориюсом брали литовские ведущие и стэндаперы Андрей Марков и Евгений Соленков.

Ориюс Гасановас делал репортажи из многих стран, включая африканские. С точки зрения журналиста, молодому туристу могут быть интересны не только и не столько известные достопримечательности, но и всевозможные "экстремальные" места. К примеру, в Санкт-Петербурге Ориюс побывал на улице Думской, где развлекается в том числе маргинальная публика. Его внимание также привлек район Купчино, особенно городок старых гаражей. Сейчас в интервью журналист рассказал о подобных районах в Литве.

Статья Гасановаса на портале DELFI вызвала реакцию российского МИДа. Журналист написал, что небогатые петербургские студентки готовы провести ночь с иностранцем за весьма скромную плату. Представитель ведомства Мария Захарова посчитала, что подобные материалы – "это повод только посмеяться над теми, кто такое распространял". Как говорит Ориюс Гасановас, он снова собирается поехать в Россию. К примеру, его интересует знаменитая московская Рублёвка, где стоят дома богатейших людей.

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