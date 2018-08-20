По словам Линаса Кукурайтиса, представители торговых компаний и работников могли бы договориться не работать в праздничные дни в коллективном договоре.

"На предмет того, чтобы все сети не работали на Рождество и на Пасху, у нас есть мнение торговых сетей, что они согласны с этим предложением и призывают профсоюзы договориться об этом в коллективном договоре (...) По поводу воскресений вопрос пока открытый. Министерство поддерживает путь социального диалога, мы за то, чтобы начать с минимума, а потом увеличивать число нерабочих дней как в отношении других праздников, так и в отношении того, чтобы не работать по воскресеньям", - сказал министр журналистам после встречи с представителями торговых компаний и профсоюзов.

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринас Вилимас сказал журналистам, что соглашение должно действовать в отношении всего розничного рынка торговли, а не только в отношении крупных торговых сетей. Он добавил, что члены ассоциации по сути согласны только с тем, что сети не должны работать два дня в год, и не хотели бы, чтобы в будущем список нерабочих дней расширялся.

Между тем председатель Литовского профсоюза работников сферы услуг Александр Посохов сказал, что торговые сети не должны работать во все праздники.

"Мы бы хотели (не работать - ред.) во все праздники и хотя бы одно воскресенье в месяц", - сказал Посохов журналистам.

Парламент Литвы в конце июня начал рассмотрение предложенной представителями партии "Порядок и справедливость" поправки к Трудовому кодексу, предлагающей закрывать с 2019 года магазины в праздничные дни и последнее воскресенье месяца. Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе заявил, что в целях обуздания роста цен на товары и услуги на розничном рынке намечается повышать конкуренцию посредством снижения влияния крупных торговых сетей и, вероятно, ограничения времени их работы в выходные.

В первый день Пасхи в этом году в Литве не работали все магазины сетей Norfa и Lidl. Сеть Maxima сократила время работы своих магазинов, некоторые из них тоже не работали, между тем время работы магазинов сетей Rimi и Iki не менялось. В первый день Рождества 2017 года и в первый день этого года не работали все магазины Lidl, магазины Maxima работали короче или вообще не работали.