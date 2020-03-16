Торговые центры рассказали, что покупают жители Литвы

Представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в минувшие выходные в 2-3 раза выросли продажи товаров с большим сроком годности.

"В минувшие выходные продажи в нашей сети выросли на 40-50% (...) Мы видим, что был большой спрос на: макароны, рис, рыбные консервы, подсолнечное масло, туалетную бумагу и бумажные полотенца. Их продажи выросли в 2-3 раза", – сказала Дапкене.

По ее словам, жители покупали больше сливочного масла, замороженных товаров и свежего мяса.

"Чаще всего люди интересуются, есть ли дезинфекторы, его сметают с прилавков мгновенно. На этой неделе планируется большой завоз этого средства из Латвии", – сказала Дапкене.

По ее словам, хотя пока в магазинах Maxima товаров достаточно, но уже готовятся к возможному повышению спроса.

"Пока можем заверить, что товаров достаточно, мы следим за ситуацией во всем мире, поэтому заранее готовились к подобной ситуации, мы благодарны поставщикам, с которыми работаем, стараемся прогнозировать поток покупателей, объемы продаж", – сказала она.

Пресс-секретарь сети Iki Индре Балтрушайтене сказала, что продажи в выходные росли во всех категориях.

"Продажи товаров первой необходимости в выходные выросли в 2–5 раз. Больше всего покупали - крупу, макароны, консервированные овощи, мясные и рыбные консервы, туалетную бумагу, мыло, другие гигиенические принадлежности. В выходные больше покупали свежего мяса и яиц", – сказала она.

Поставки товаров организуют по плану, но из-за высокого спроса не всегда успевают пополнять товары на прилавках.

"Мы увеличили заказы некоторых товаров, сотрудничаем с поставщиками, чтобы товары быстрее были доставлены на склад и в магазины", – прибавила Балтрушайтене.

Она напомнила, что есть возможность заказать продукты по интернету. Но надо иметь в виду, что доставка может занять несколько дней, поскольку количество заказов по интернету увеличилось.

По словам пресс-секретаря сети Rimi Ренаты Кершене, в магазинах отмечен рост продаж свежих продуктов.

"На прошлой неделе, особенно в выходные, покупатели покупали не только товары с большим сроком годности, но и немало свежих товаров. По сравнению с тем, что было до этого, было продано в два раза больше яиц, мясных изделий, сыра, мяса на 90%, птицы – на 60%, хлеба – на 50% больше", – сказала Кершене.

Она заметила, что увеличились и продажи крупы.

"В несколько раз увеличились продажи перловки, гречи, риса (в 6 раз), а также макарон (в 8 раз), муки (в 5 раз), мясных и рыбных консервов (в 8 и 5 раз), молока с большим сроком годности (в 6 раз). Люди покупали и гигиенические товары, например, мыло как в кусках, так и жидкое (в 5 и 4 раза больше), туалетную бумагу (в 4 раза больше)", – сказала она.

По словам представителя Norfа Дарюса Рилишкиса, в минувшие выходные продажи увеличились на 30%.

По его словам, покупатели покупали в основном бакалею, муку, сахар и свежее мясо, а работники не успевали пополнять прилавки.

По словам представителя Lidl Lietuva Лины Скерсите, на прошлой неделе был отмечен рост спроса на товары с большим сроком годности. Торговая сеть увеличила заказы таких товаров.

"На прошлой неделе в магазинах выросли продажи некоторых товаров. Покупатели активно брали свежее мясо, товары с большим сроком годности, гигиенические принадлежности, например, влажные салфетки и мыло, туалетную бумагу. Мы соответственно увеличили заказы этих товаров, распределяем их по магазинам, чтобы не было недостачи", – сказала Скерсите.

Напомним, что для того, чтобы остановить распространения коронавируса, в Литве с 16 по 30 марта введен карантин. Гражданам Литвы запрещено покидать территорию Литвы, закрыты магазины (за исключением продовольственных и аптек) и кафе.