Глава Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас подчеркнул, что налицо тенденция увеличения расходов жителей Литвы в Польше - в позапрошлом году в соседней стране они оставили 330 млн. евро.

"Если такая прогрессия сохранится, это печально, страшно и для бизнеса, государство должно серьезнее анализировать причины, по которым это происходит и делать что-то, чтобы мотивация ехать в соседнюю страну снизилась", - сказал Вилимас.

По его словам, для литовской экономики 400 млн. евро - это много.

"Мы представляем большую часть рынка товаров повседневного использования, общий оборот всех компаний, которые объединяет ассоциация - 3 млрд. евро, поэтому 400 млн. в этом контексте - очень большие деньги", - заметил он.

По словам Вилимаса, литовцев в Польшу влечет разница в цене, которая получается за счет разницы курса валют и более низкого НДС на продукты.

"Государство должно снизить НДС, бизнес - добиваться эффективности и снижать цены со своей стороны. В результате снизилась бы финансовая мотивация покупателей ехать в Польшу", - сказал он.

По словам старшего экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, 400 млн. евро - это небольшая сумма и изменилась она за год ненамного. Это около 3% розничной торговли в Литве.

"Если посчитать, например, сколько швейцарцы оставляют во Франции, то там это до 10%, и это несмотря на то, что налоги в Швейцарии ниже. Есть и другие факторы, определяющие более низкие цены в Польше. Они связаны с масштабами, другими факторами", - сказал Мачюлис.

По мнению экономиста, особенно мотивированы жители Литвы, живущие недалеко от границы с Польшей, для них особенно важна разница в ценах.

"Однако это не такое массовое явление, из-за которого в корне стоит пересматривать налоговую систему. Кроме того, у Литвы нет финансовых ресурсов для снижения налогов на все продукты, в противном случае придется повышать другие налоги и вводить новые, вряд ли жителям понравится такая альтернатива.

Может лучше повышать покупательную способность жителей за счет повышения необлагаемого налогами минимума. Тогда по крайней мере обеспечат жителям большие доходы, а бизнес, получив налоговые льготы, не обязательно снизит цены", - сказал Мачюлис.

За последний квартал 2017 года жители Литвы истратили в Польше больше 100 млн. евро. Таковы данные Статистической службы Польши, пишет портал zw.lt.

В 2017 году иностранцы приобрели в Польше товары и услуги на сумму 41,5 млрд. злотых (9,83 млрд. евро) - на 6,2% больше, чем в 2016 г. Больше всего денег в Польше истратили немцы (40,5% от общей суммы), украинцы (26,3%), чехи (11,5%), словаки (7,6%), белорусы (7,7%), литовцы (4,5%) и россияне (1,7%).

4,5% истраченных жителями Литвы средств - это 427,5 млн. злотых или почти 102 млн. евро.

По данным портала, раньше цифры были похожими, в общей сложности за год жители Литвы оставили в Польше больше 400 млн. евро.