Агентство сообщило, что в среду акции у В. Томкуса купило контролируемое главой Elta Гитаной Марковичене предприятие GM Media Invest. Остальные 20% акций Elta намечается купить в ближайшее время.
О сделке было сообщено в июле прошлого года, а в августе прошлого года руководителем Elta была назначена одна из руководителей Партии труда Г. Марковичене.
В декабре прошлого года GM Media Invest купило у компании Delfi бизнес по изданию журналов Moteris, Mano namai, Tavo vaikas, Cosmopolitan и Panele и сетевые порталы этих товарных марок.
Томкус продал 80% акций новостного агентства Elta
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