В четверг в Вильнюсской ратуше он принял участие в презентации проектов увековечивания Большой синагоги.

Улицу Вокечу Венцлова сравнил с пустыней, с которой надо что-то делать. "Советская застройка испортила это место, но архитекторы должны подумать об этом. Я представляю себе там Музей литовских евреев - мирового уровня, как в Берлине или Варшаве. Большая синагога была бы его освящением и дополнением", - сказал профессор, подчеркнув, что моральный долг литовского общества приложится к этому всеми силами.

"Это делают, и слава Богу", - прибавил он.

Создатели проектов акцентировали воспитательный момент, историю, жизнь на пространствах, где стояла Большая синагога, массу красок, звуков, общение между людьми разных социальных слоев и убеждений. Была упомянута и идея сада.

"Насколько я видел проекты, речь идет только о виртуальном воссоздании синагоги, отметят контуры и т.д. Может, я ошибаюсь, как в свое время ошибался в вопросе Дворца правителей, подписывая петицию против его строительства. Но сейчас, когда я вижу Дворец правителей, я признаю это. MesУ нас в Вильнюсе сейчас есть пространство, которого не было, а сейчас оно есть. Большая синагога получила бы еще более важную дополнительную коннотацию, которой у Дворца правителей нет, поэтому мне было бы немного грустно, если бы я не мог постоять под реальными сводами синагоги", - сказал Венцлова.

По словам исполнительного директора Литовской общины евреев Ренальдаса Вайсбродаса, Вильнюсская большая синагога - не здание, а чувство: утраты, веры, надежды на то, что существовавшая еврейская жизнь продолжится.

"Для нас этот год особенный еще и тем, что 23 сентября мы вспомним 75-летие уничтожения Вильнюсского гетто. Это позволит вспомнить существовавшую общину. Некоторые раны не заживают, остаются и хорошо, мы тогда об этом помним, ценим это, бережем", - сказал Вайсбродас.

Самая старая и известная синагога в Вильнюсе была Большая синагога.

Имя Виленского Гаона Элияху бен Шломо Залмана (XVIII в.) прославило Вильнюс как Северный Иерусалим, а Большая синагога стала его символом, сердцем Северного Иерусалима.

В советское время на месте Большой синагоги построили детский сад.

Археологи обнаружили одну из важнейших частей Большой синагоги - место, где находилось возвышение с колоннами, называемое бима или алмемар, где читалась Тора. Община хочет, чтобы эти сохранившиеся фрагменты синагоги можно было экспонировать, и увековечить само место, где стояла Большая синагога.