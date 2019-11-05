Вячеслав Титов, осужденный за клевету на командира партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, может утратить свой мандат члена Клайпедского городского муниципального совета.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник рассмотрит вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Закон о выборах в муниципальные советы предусматривает, что мандат члена муниципального совета аннулируется с момента вступления в силу обвинительного приговора суда.

В середине октября Клайпедский окружной суд уменьшил размер наложенного на политика портового города В.Титова штраф до 10 тыс. евро. Это решение вступило в силу 17 октября.

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В мае Клайпедский участковый суд за клевету и уничижение А.Раманаускаса-Ванагаса оштрафовал В.Титова в общей сложности на 12 000 евро.

Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей.

В.Титов утверждает, что основывался на решении советского суда, но историки указывают, что это было политически сфабрикованное дело, и при расследовании деятельности партизан нельзя опираться исключительно на дела, состряпанные палачами из КГБ.

Клайпедские политики начали процедуру отзыва мандата В.Титова из-за нарушения присяги, но он вышел из состава Совета до голосования.

В. Титов был избран в Клайпедский городской совет по списку общественного избирательного комитета "Титов и справедливость".

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