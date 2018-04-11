Тихая война между арендодателями и квартиросъемщиками: не хотят брать семьи с детьми

Габия Якавицкене с 2-летней дочерью испытала это на себе. Она живет в доме на окраине города, но хотела бы переехать в центр. По словам женщины, как только арендодатели узнают, что у нее есть ребенок, ей в жилье отказывают.

"Я звонила на Антакальнис, Ужупис, мне сразу говорили "до свидания", до собаки даже не доходил вопрос, – сказала Габия. – Была одна привлекательная квартирка на ул. Жальгирё, но со мной даже не захотели говорить, когда я сказала, что живу с дочкой, даже не спросили, какого возраста ребенок. Моя ситуация сложнее, поскольку я - мать-одиночка, потому таких квартиросъемщиков считают проблемными".

Те, кто пускался в разговор, говорили, что не хотят проблем, что дети изрисуют стены.

Другая молодая женщина, не назвавшая своего имени, также рассказала о таких проблемах.

"Я ищу квартиру больше месяца, но подруги говорят, что это еще недолго. Просто никто не хочет брать квартиросъемщиков с детьми, говорят, что дети все изрисуют и испортят. Да, всякое бывает, но можно же договориться, возместить ущерб", – не понимает она.

Ауримас Капочюс, который сдает квартиру, в Гинейтишкес сдает квартиру семьям с детьми, но понимает, почему другие этого делать не хотят.

"Мы сдавали квартиру двум семьям с детьми, и все было хорошо – проблем не было. Одна семья ушла, поскольку нашла более дешевый вариант, а вторая семья купила дом. Да, они не задерживаются. MesМы отбираем квартиросъемщиков, поэтому, наверное, нам удается избежать проблем. Ведь всякие бывают семьи", – сказал он.

Он сказал, что встречается с квартиросъемщиками лично, все определяет беседа и предчувствие. Капочюс также проверяет профили потенциальных кандидатов в социальных сетях.

Он заметил, что если бы сдавал квартиру, в которую планировал потом сам вернуться, и не хотел бы там что-то менять, чинить, то тогда не сдавал бы квартиру семье с детьми. Кроме того, если бы квартиру сдавали ненадолго, то же он отдал бы предпочтение людям без детей.

Габия подчеркнула, что один из аргументов арендодателей - проблема с выселением таких квартиросъемщиков, если они не платят за квартиру, по закону несовершеннолетних нельзя выселять, если им некуда пойти.

Однако Капочюс сказал, что он этого не боится, а если бы и возникла такая проблема, то он действовал бы в рамках закона.

Юрист, с которым говорил журналист DELFI, Рута Малевските сказала, что невозможность выселить такую неплатежеспособную семью - это миф, но признала, что судебные процессы длятся очень долго.

"По сути совершенно неважно, есть в семье несовершеннолетние дети или нет. Если квартиросъемщик неплатежеспособен, чтобы его выселить нужно обращаться в суд.

Да, в законе сказано, что ни один ребенок не должен оставаться без крыши над головой, поэтому в таких случаях на суде всегда присутствует служба защиты прав детей, она предоставляет данные о том, где будет жить семья.

Семью выселят в любом случае, только суд может отсрочить выселение, назначить время для поиска другого жилья", – сказала она.

Малевските сказала, что такие случаи крайне редки.

Однако, если такое случается, то арендодатели не только не получают деньги за аренду, но и вынуждены оплачивать коммунальную плату.