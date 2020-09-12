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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила свой день рождения в Вильнюсе и поблагодарила всех, протестующих против режима Александра Лукашенко. По ее словам, самой ей тяжело видеть, как против людей применяют жестокую силу.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© DELFI / Kiril Čachovskij

День рождения она отметила в пятницу вечером в кругу политиков, интеллектуалов в одном из вильнюсских ресторанов. Она сказала, что на протяжении всей предвыборной кампании испытывала страх, боялась, что ее в любой момент могут арестовать и иногда ей хотелось "бросить все это".

"И сейчас страха не меньше. Я понимаю, что здесь я в безопасности, но я каждый день боюсь за белорусов, которых задерживают. Я понимаю, что с ними могут делать в тюрьме – мы все это видели. Мне тяжело видеть, как жестоко задерживают женщин", – сказала Тихановская.

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Оценив женские протесты, она сказала, что белорусскую "революцию, как говорят многие, переняли женщины".

"Да, мы, женщины, сейчас на передовой, мы почувствовали нашу силу. Вы говорите, что я вас вдохновляю, но на самом деле это вы меня вдохновляете. И без белорусов, без белорусских людей не было бы Светланы Тихановской", – сказала она.

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции сказала, что происходящее в стране, это "цепочка случайностей".

"Но она привела к историческим событиям. И мы обязательно победим – в это надо верить. Мы почувствовали себя нацией, единым народом, и это прекрасное чувство. Многие в этом году говорили – я горжусь тем, что я белорус. Мы едины и должны помнить, kadчто только вместе мы создадим страну для жизни", – сказала она.

Напомним, что после выборов Тихановская уехала в Вильнюс после того как отказалась признать победу Лукашенко на выборах. Ее муж находится в заключении в Минске, а сама она пока не рассказывает, какие меры давления заставили ее покинуть страну.

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