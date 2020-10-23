Тихановская опубликовала видео в поддержку белорусок с участием Клинтон и Грибаускайте

Запись опубликована в Telegram-канале Тихановской.

"Я поддерживаю белорусских женщин", — заявляет Клинтон.

В видео также вошли обращения бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте и заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.