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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала видео в поддержку женщин Беларуси, в котором поучаствовала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Gazeta.
Тихановская опубликовала видео в поддержку белорусок с участием Клинтон и Грибаускайте
© DELFI / Domantas Pipas

Запись опубликована в Telegram-канале Тихановской.

"Я поддерживаю белорусских женщин", — заявляет Клинтон.

В видео также вошли обращения бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте и заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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