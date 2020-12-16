The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире

По данным издания, В Литве за последние 7 дней на 100 000 жителей приходилось 97,4 заболеваний, по этому показателю Литва лидирует во всем мире.
В течение недели каждый день фиксируют в среднем 2718 случаев.
На втором месте - Грузия (96,7), на третьем – Люксембург (88,7), на четвертом – Сербия (88,4), на пятом – Хорватия (86,9).
Первым об этом в Литве сообщил портал lrt.lt.
В течение последних 7 дней в Литве в среднем фиксировали 27 случаев смерти от коронавируса.
Такой же уровень смертности фиксируют в Польше, Австрии, Швейцарии и Чехии.
Лидер по смертности в мире - Словения.
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