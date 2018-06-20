На сайте The Guardian появилась статья о самых интересных местах литовской столицы. Эти места предложила историк искусства, автор популярных исторических романов Silva Rerum Кристина Сабаляускайте.
Vilnius
© Shutterstock

В список вошли:

1. Ужупская республика
2. Национальная галерея
3. Гостиница Stikliai
4. Ресторан Gastronomika
5. Костел Св. Петра и Павла
6. Костел Св. Иоаннов
7. Музей оккупации и борьбы за свободу
8. Vilnius City Opera
9. Ботанический сад

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