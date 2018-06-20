В список вошли:
1. Ужупская республика
2. Национальная галерея
3. Гостиница Stikliai
4. Ресторан Gastronomika
5. Костел Св. Петра и Павла
6. Костел Св. Иоаннов
7. Музей оккупации и борьбы за свободу
8. Vilnius City Opera
9. Ботанический сад
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Комитет сейма Литвы одобрил введение "потолка" взносов в Фонд соцстраха (5)
Комитет по социальным вопросам и труду сейма Литвы в...
Восемь движений и профсоюзы просят отложить принятие налоговой реформы (2)
Восемь движений и профсоюзы просят отложить принятие...
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
В США идут письма с мольбами и просьбами о помощи: за Венцкене вступились ее тетя и Садунайте (5)
Бывшая судья и депутат литовского парламента Неринга...
TOP новостей
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)
Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (566)
Президент Литвы cчитает, что со стороны России...
Даниил Константинов: национализм в России умер (47)
Даниил Константинов – русский националист, сын...