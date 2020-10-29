Бывшая кандидат на выборах президента Беларуси самоизолировалаьс в минувшую субботу, когда выяснилось, что коронавирусом заболел министр иностранных дел Словении, с которым она встречалась в Вильнюсе.

"Светала сделала тест в понедельник и его результат был отрицательным. Сейчас она соблюдает карантин, работает удаленно из дома, соблюдает все меры безопасности, которые рекомендуют врачи. С понедельника она планирует выйти из самоизоляции и присоединиться к команде", - сказала в четверг BNS пресс-атташе С. Тихановской Анна Красулина.

С. Тихановская приехала в Литву вскоре после того, как лояльные Александру Лукашенко власти Беларуси объявили, что он победил на выборах 9 августа. Оппозиция и Запад говорят, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Беларуси более двух месяцев продолжаются акции протеста.