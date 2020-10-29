Бывшая кандидат на выборах президента Беларуси самоизолировалаьс в минувшую субботу, когда выяснилось, что коронавирусом заболел министр иностранных дел Словении, с которым она встречалась в Вильнюсе.
"Светала сделала тест в понедельник и его результат был отрицательным. Сейчас она соблюдает карантин, работает удаленно из дома, соблюдает все меры безопасности, которые рекомендуют врачи. С понедельника она планирует выйти из самоизоляции и присоединиться к команде", - сказала в четверг BNS пресс-атташе С. Тихановской Анна Красулина.
С. Тихановская приехала в Литву вскоре после того, как лояльные Александру Лукашенко власти Беларуси объявили, что он победил на выборах 9 августа. Оппозиция и Запад говорят, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Беларуси более двух месяцев продолжаются акции протеста.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прогноз: в Литве увеличится количество жителей, эмигрировать больше некому (102)
Глава Института общественной географии и демографии...
Новый антирекорд: в Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек (52)
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...
Представители бизнеса после первой ночи карантина: мало баров смогут работать в таких условиях (8)
Представители бизнеса утверждают, что количество...
При администрации президента учреждается Экспертный совет по управлению коронакризисом (20)
При администрации президента Литвы учреждается Совет...