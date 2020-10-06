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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс после контакта с больным коронавирусом работником муниципалитета сдавал тест на COVID-19. Результат теста был отрицательным.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Все очень хорошо организовано, тест на COVID-19 взяли хорошо и без проблем. Получил весть - результат отрицательный", – сообщил мэр 6 октября.

Он информировал, что остается в изоляции.

О том, что один из работников муниципалитета заболел коронавирусом, мэр сообщил в субботу. По словам Шимашюса, с заболевшим контактировал он сам и другие члены его команды, все они изолировались, сдали тесты и работают в изоляции.

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