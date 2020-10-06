"Все очень хорошо организовано, тест на COVID-19 взяли хорошо и без проблем. Получил весть - результат отрицательный", – сообщил мэр 6 октября.

Он информировал, что остается в изоляции.

О том, что один из работников муниципалитета заболел коронавирусом, мэр сообщил в субботу. По словам Шимашюса, с заболевшим контактировал он сам и другие члены его команды, все они изолировались, сдали тесты и работают в изоляции.