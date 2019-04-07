7 апреля утром каунасская полиция получила зов о помощи – позвонила теща Энрикаса Доктораса (сына Хенрикаса Дактараса) Аста Земенаускене и заявила, что зять угрожает ей убийством, а ее дочь Камиле постоянно переживает насилие. Сама супруга Доктораса эту информацию отрицает.
Asta Zemenauskienė
© DELFI / Andrius Ufartas

В Ужледжяй в 11.40 ч. приехал экипаж полиции, однако, по словам Земенаускене, хозяин дома не впустил полицию в свой дом. "Он угрожал забросать меня камнями, я не знаю, останусь ли я в живых, поскольку его угрозы серьезны", – сказала женщина.

Она сказала, что в субботу вечером в доме Доктораса началась вечеринка, которая длилась всю ночь, а утром ей сообщили о насилии над ее дочерью. Земенаускене сказала, что это не первый раз, когда ее дочь столкнулась с физическим насилием.

Enriko Daktaro vestuvės
Enriko Daktaro vestuvės
© DELFI / Rafael Achmedov
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После этого с порталом DELFI связалась сама супруга Доктораса Камиле и опровергла информацию о том, что она пережила насилие. По ее словам, мать никак не может смириться с тем, что она вышла замуж за Доктораса и выдумывает всякие глупости. "Если мне потребуется помощь, я знаю, куда надо обращаться", – сказала она.

Также выяснилось, что Земенаускене, не дожидаясь понедельника написала заявление в полицию и поехала в больницу, поскольку якобы Докторас толка ее у автомобиля, а его друг бросал в нее камни.

Земенаускайте вышла замуж за Доктораса в августе 2016 года. Земенаускайте – дочка бывшего лучшего друга Хенрикаса Дактараса.

Фамилия Доктораса в последнее время упоминается в известной истории о его стычке с охранником и посетителем ночного клуба Absento fėjos (Докторас их избил).

Энрикас Дактарас был судим за хранение наркотиков. Он короткое время был членом Каунасского горсовета – его выбрали избиратели партии Витаутаса Шустаускаса. Его отец Хенрикас Дактарас осужден на пожизненное заключение за совершение очень тяжких преступлений.

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