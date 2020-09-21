Терпение у пациентов на исходе: врачи не отвечают на звонки, а если отвечают, разговаривают грубо

С марта, когда в Литве ввели карантин из-за COVID-19, поликлиники перешли на удаленное консультирование пациентов, а пациенты хлынули в частные клиники.

По данным Паневежской территориальной больничной кассы, весной удаленные консультации пациентов увеличились в 69 раз. До этого в Паневежсие врачи консультировали пациентов удаленно не больше двухсот раз в месяц, а с марта по июнь предоставляли по 30 000 телефонных консультаций.

Лидер удаленного лечения в Паневежисе – городская поликлиника на ул. Нямуно. С марта по июнь она предоставила больше 33 000 таких консультаций, а с марта по июнь 2019 г. - всего 758.

До сентября количество пациентов этой поликлиники уменьшилось на 300 – человек с 32 513 до 32203. Каковы причины, руководство поликлиники не ответило. Паневежская поликлиника пережила свой золотой век 10 лет назад. В 1991 г. в ней было 130 000 пациентов (это больше чем жителей в городе сейчас).

Представитель поликлиники Паневежского района Неринга Шинкунене сказала, что количество пациентов их поликлиники не изменилось.

В августе в Паневежисе открылась частная поликлиника. Ее директор Ева Милинскайте сказала, что немало клиентов к ним пришли потому, что из-за ситуации, вызванной COVID-19, люди не могут попасть в государственные поликлиники. По ее словам, многие приходящие так и говорят - не могут дозвониться до врача и получить услугу.

"Не отвечают на звонки, если отвечают, то говорят грубо, – это жалобы пациентов", – сказала Милинскайте.

Эта поликлиника также консультирует пациентов удаленно - это выпуска рецептов, другая помощь, не требующая осмотра.

В двух поликлиниках сети Medica klinika в начале сентября было 9778 пациентов. С марта по июня она предоставила 14 000 удаленных консультаций.

Глава Medica klinika Паневежского региона Сандра Навицкене, сказала, что количество пациентов у них растет давно и регулярно.

"Люди стали требовательнее, им недостаточно получаемых услуг, поэтому они переходят туда, где им лучше – это нормально. И необязательно уходят только из государственных, покидают и частные клиники. Но сравнение "государственная-частная" есть, люди хотят внимания", – подчеркнула Навицкене. Она не жалела добрых слов в адрес частных поликлиник, но заметила, что люди уходят оттуда, поскольку не могут попасть к врачу, они устали от удаленных услуг.

В последние 10 лет в Паневежисе увеличилось количество клиентов частных поликлиник. В 2010 году в Паневежисе и в районе были три государственные поликлиники и 16 частных. В государственных было 90101 пациентов (57%), в частных – 67 516 (43%).

Сейчас в городе и в районе есть 5 государственных поликлиник и 17 частных. В государственных 63 336 пациентов (49,8%), а в частных 63 774 (50,2%).