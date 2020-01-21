Мрачные дождевые облака принесут небольшие осадки или морось. Утром более интенсивный дождь возможен в Мариямпольском, Каунасском и Утенском округе. Воздух прогреется до 3-7 градусов тепла.
В среду ночью осадки ожидаются во многих районах, более обильные дожди ожидаются в центральных районах и на востоке страны. Западный ветер перейдет в северо-западный, останется порывистым. В Клайпедском, Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округах ветер усилится до 15-17 м/с. Будет 0-5 градусов тепла.
В среду днем температура практически не изменится, поскольку северо-западный ветер принесет более прохладную массу воздуха. В первой половине дня будет 1-5 градусов тепла, позже температура начнет понижаться. На смену дождю придет мокрый снег. К вечеру местами может образоваться снежный покров.
В четверг ветер немного успокоится. В начале ночи на севере и на востоке страны пройдет небольшой снег. В остальную часть дня осадки маловероятны. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, ночью и утром прогнозируют гололед. Днем возможны прояснения, выглянет солнце, а с ним вернется тепло - 0-5 градусов выше нуля.
Жительница Каунаса пришла в ужас: звуки выстрелов ночью и неприятный сюрприз
18 января вечером жительница Каунаса услышала за окном...
Появились новые детали в расследовании смерти 8-летнего ребенка в Укмерге
В минувшее воскресенье врачи информировали полицию о...
Водитель был осужден за нетрезвое вождение по показаниям свидетелей (2)
Многие думают, что наказать за пьяное вождение могут...
Министр о пластике в Нерис: самое печальное, что это преднамеренные действия (21)
19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...
Теплую погоду в Литве омрачит сильный ветер (3)
Во вторник днем погоду обусловит южная часть мощного...
TOP новостей
Нелегкий выбор: президент Литвы, как и соседи, в Израиль не едет (93)
Президент Литвы Гитанас Науседа передумал – он не...
Министр о пластике в Нерис: самое печальное, что это преднамеренные действия (21)
19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...
Советник президента Литвы: премьер низко пал и формулирует необоснованные обвинения (16)
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы заявил, что...
Промышленное чудо под Каунасом: в 2020 году здесь будут работать 5000 человек, возвращаются эмигранты (60)
Каунасская свободная экономическая зона (СЭЗ)...
Жительница Каунаса пришла в ужас: звуки выстрелов ночью и неприятный сюрприз
18 января вечером жительница Каунаса услышала за окном...