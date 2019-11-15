В Вильнюсе погода будет мрачной, возможен небольшой дождь. Днем будет 8 градусов тепла.
В ночь на субботу теплый фронт сместится на северо-запад. На западе будет пасмурно, прогнозируют небольшие осадки. Температура опустится до 4–7 градусов. На востоке без особых осадков, во время прояснений температура опустится до 2–4 градусов тепла.
В субботу днем по мере удаления атмосферного фронта, будет больше солнца, особых осадков не ожидается. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, но воздух прогреется до 8–13 градусов тепла и снова, возможно, будет побит температурный рекорд.
В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, Однако особых осадков не ожидается. Местами ожидается туман. Температура воздуха составит 4–9 градусов.
В воскресенье днем туман рассеется, прояснений будет больше, вероятность дождя невелика. Снова усилится юго-восточный ветер. Днем будет очень тепло - 9–14 градусов.
В понедельник, по данным синоптиков, ситуация изменится незначительно, ждет теплая погода без особых осадков. Перемены ожидаются со вторника. Небольшой южный циклон принесет осадки, усилится ветер и немного похолодает.
В Кедайняй место отдыха с пляжем устроили на человеческих костях
В Кедайняй археологи работают меньше недели, однако уже...
Адвокат просит отпустить Венцкене на похороны двоюродного брата прокуратура против (1)
Адвокат Неринги Венцкене Соната Жукаускене...
Вильнюсский окружной суд вынесет решение по жалобе Венцкене во вторник судьи отклонили отвод (2)
Вильнюсский окружной суд в пятницу, 15 ноября,...
Помилованные в Литве российские шпионы: кто они? (4)
В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом...
Адвокат Венцкене заявила отвод двум судьям Вильнюсского окружного суда
Адвокат экс-судьи Неринги Венцкене Соната Жукаускене...
TOP новостей
Президент Литвы помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой (24)
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух...
Сколько стоит аренда квартиры в столице Литвы: заметны значительные перемены (1)
На рынке недвижимости в Литве сейчас активен как...
Предлагающие себя литовцам российские студентки обижаются, если их называют проститутками Ориюс Гасановас продолжает тестировать российский безвиз (227)
"Заплати 1500 рублей (21 евро) – проведу с тобой ночь", -...
Помилованные в Литве российские шпионы: кто они? (4)
В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом...
Адвокат просит отпустить Венцкене на похороны двоюродного брата прокуратура против (1)
Адвокат Неринги Венцкене Соната Жукаускене...