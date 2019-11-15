В Вильнюсе погода будет мрачной, возможен небольшой дождь. Днем будет 8 градусов тепла.

В ночь на субботу теплый фронт сместится на северо-запад. На западе будет пасмурно, прогнозируют небольшие осадки. Температура опустится до 4–7 градусов. На востоке без особых осадков, во время прояснений температура опустится до 2–4 градусов тепла.

В субботу днем по мере удаления атмосферного фронта, будет больше солнца, особых осадков не ожидается. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, но воздух прогреется до 8–13 градусов тепла и снова, возможно, будет побит температурный рекорд.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, Однако особых осадков не ожидается. Местами ожидается туман. Температура воздуха составит 4–9 градусов.

В воскресенье днем туман рассеется, прояснений будет больше, вероятность дождя невелика. Снова усилится юго-восточный ветер. Днем будет очень тепло - 9–14 градусов.

В понедельник, по данным синоптиков, ситуация изменится незначительно, ждет теплая погода без особых осадков. Перемены ожидаются со вторника. Небольшой южный циклон принесет осадки, усилится ветер и немного похолодает.