Тепло уходит из Литвы, но бабье лето еще, возможно, ждет впереди

Правда, отмечает он, несмотря на то, что похолодает, будет все равно теплее обычного для такого времени года в Литве.

"За окном солнечно, тепло и сухо, если бы не желтеющие листья деревьев, казалось бы, что на дворе - лето. Это показывает и максимальная температура воздуха днем (вчера 22–24°C) и минимальная ночью - 9°C в Дукштасе (Игналинский районе) до 14°C в Кибартай (Вилкавишкской район).

Долгота дня сейчас составляет почти 12 часов, как весной (в марте), но тогда температура воздуха была 2–10°C, а минимальная от -12°C до +2°C", – сказал Станкунавичюс.

По его словам, воздушная масса, которая принесла тепло, продержится и в выходные, но в начале следующей недели ждут перемены.

По словам Станкунавичюса, в середине следующей недели обещают небольшие осадки, но этого будет недостаточно для спасения мельчающих рек. "В последний раз существенные осадки в Литве наблюдались 17 сентября (местами на западе и минувшей ночью), в следующий раз осадки прогнозируют только в середине следующей недели", – сказал ученый.

По словам Станкунавичюса, следующая неделя уже не будет такой по-летнему теплой, но будет теплее обычного.

"На следующей неделе в Литве среднесуточная температура будет 9–14°C, а максимальная составит всего 12–17°C. Однако это все равно больше многолетней нормы. Больше всего осадков будет на юге страны. Если эта неделя была почти летней, то следующая будет по-настоящему осенней", – сказал он.

Метеоролог сказал, что бабье лето нас ждет в октябре.

"Согласно долгосрочному прогнозу Европейского центра прогнозов, в Литве в первой половине октября будет теплее обычного для этого периода. Количество осадков близко многолетней норме. Возможно тогда придет бабье лето", – сказал Станкунавичюс.