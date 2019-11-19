Теплая погода в Литве не задержится

Во вторник погоду обусловит зона высокого давления, Установившаяся над Восточной Европой. Особых осадков не ожидается. Однако на востоке Литвы небо затянут низкие облака. На западе будет ясно, облачность небольшая. Днем будет от 6 градусов на северо-востоке до 11 градусов тепла на юго западе. В Вильнюсе будет серо, ожидается высокая облачность. Днем будет 7-8 градусов тепла.
В Каунасе также прогнозируют облачную погоду, хотя возможны небольшие прояснения. Воздух прогреется до 9-10 градусов тепла. В Клайпеде большую часть дня будет светить солнце, температура составит 10 градусов тепла.
В среду в Литве будет пасмурно. Местами возможен моросящий дождь. Ночью местами ожидается туман. Днем усилится юго-восточный ветер. Температура ночью 3-7, днем 6-9 градусов тепла.
В четверг с востока уже придет холодный воздух.
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