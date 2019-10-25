Теплая погода понемногу уходит из Литвы

В ночь на субботу установится зона высокого давления. Давление начнет повышаться, облака рассеются. Осадков не ожидается, но на юге местами возможен небольшой туман. Ночь будет теплой: температура в большинстве районов составит 7–10, на взморье 11–12 градусов тепла.
В субботу днем с запада придет небольшой циклон, Литва попадет в самую теплую его часть. Небо затянут облака, но небольшой дождь возможен лишь на северо-западе, на севере страны. Усилится юго-западный ветер. Несмотря на ветер и высокую облачность, будет тепло - 13–18 градусов.
В воскресенье увеличится зона осадков и тепло надолго покинет Литву. Ночью дождь пройдет в основном на северо-западе. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Последняя ночь теплого периода будет теплой 8–13 градусов. В воскресенье днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах пройдут сильные дожди, они будут кратковременными. Будет дуть холодный северо-западный ветер. На западе и на севере будет 12–14, а на юге страны 15–17 градусов тепла.
В понедельник сильно похолодает. Ночью будет всего 2–7 градусов, теплее будет только на взморье. Днем воздух прогреется всего до 7–12 градусов. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди. Во вторник будет еще прохладнее, время от времени прогнозируют дожди.
Как специалисты оценили имидж супруги президента Литвы во время визита в Японию (1)
С 21 по 24 октября президент Литвы Гитанас Науседа с...
Департамент культурного наследия выступил в защиту Цвирки: памятник нельзя убирать
Памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке...
Летавший над южной частью страны пилот удивлен: это несчастье не только для Алитуса, но и для всей Литвы (1)
22 октября после обеда молодой пилот летал над южной...
Бывшая мэр Висагинаса получила три года условно (21)
В четверг Паневежский окружной вынес вердикт по делу...
TOP новостей
Жилье в этом районе Вильнюса можно купить за 15 000 евро: считается одним из лучших спальных районов (10)
Жирмунай – микрорайона, находящийся рядом с центром...
Летавший над южной частью страны пилот удивлен: это несчастье не только для Алитуса, но и для всей Литвы (1)
22 октября после обеда молодой пилот летал над южной...
Департамент культурного наследия выступил в защиту Цвирки: памятник нельзя убирать
Памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке...
Во время речи спикера Сейма Литвы в Страсбурге зал покинул глава Госдумы РФ (262)
Во время выступления председателя литовского...