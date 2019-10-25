Теплая погода понемногу уходит из Литвы

В ночь на субботу установится зона высокого давления. Давление начнет повышаться, облака рассеются. Осадков не ожидается, но на юге местами возможен небольшой туман. Ночь будет теплой: температура в большинстве районов составит 7–10, на взморье 11–12 градусов тепла.

В субботу днем с запада придет небольшой циклон, Литва попадет в самую теплую его часть. Небо затянут облака, но небольшой дождь возможен лишь на северо-западе, на севере страны. Усилится юго-западный ветер. Несмотря на ветер и высокую облачность, будет тепло - 13–18 градусов.

В воскресенье увеличится зона осадков и тепло надолго покинет Литву. Ночью дождь пройдет в основном на северо-западе. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Последняя ночь теплого периода будет теплой 8–13 градусов. В воскресенье днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах пройдут сильные дожди, они будут кратковременными. Будет дуть холодный северо-западный ветер. На западе и на севере будет 12–14, а на юге страны 15–17 градусов тепла.

В понедельник сильно похолодает. Ночью будет всего 2–7 градусов, теплее будет только на взморье. Днем воздух прогреется всего до 7–12 градусов. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди. Во вторник будет еще прохладнее, время от времени прогнозируют дожди.