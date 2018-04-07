В субботу в Литве будет солнечно. Температура составит 9–14 градусов.
В воскресенье погода будет еще лучше: без дождя, воздух прогреется еще больше. Ночью будет выше нуля, а днем будет ясная и теплая погода до 15–20 градусов тепла. Особенно теплым день будет на юго-западе страны, на северо-востоке будет немного прохладнее.
В понедельник облачность увеличится. Днем местами небольшой дождь, но будет тепло. Ночью – 2–9, днем 15–20 градусов. На взморье будет прохладнее.
Во вторник дождь и немного прохладнее: ночью 2–6, днем 12–17 градусов тепла.
В среду вероятность дождя снизится, возможен кратковременный дождь. Температура будет несколькими градусами ниже, чем во вторник.
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