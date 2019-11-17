Теплая погода не уходит из Литвы

В ближайшие дни Литва останется в зоне столкновения зоны высокого давления, которая установилась над Россией, и низкой, охватывающей Западную Европу. Наибольшее влияние будет оказывать российский антициклон. Поэтому обильные осадки Литву обойдут стороной, но будет облачно, только местами возможны небольшие прояснения.
В воскресенье большую часть дня будет облачно, только местами в основном на западе в первой половине дня ожидаются прояснения. Осадков не ожидается, местами прогнозирует туман, а вечером густой туман захватит большую часть западной территории страны. Температура составит 8-11 градусов. В Вильнюсе ожидается небольшая облачность. Днем будет 9-10 градусов. Похожей погода будет и в Каунасе, только там утром ненадолго выглянет солнце. В Клайпеде днем будет светло, облачность увеличится только после обеда. Воздух прогреется до 9 градусов.
Ночью во многих районах прогнозируют туман, ожидается облачная погода. Возможна морось. Температура ожидается 6-9 градусов. Днем усилится ветер и разгонит облака, появится солнце. На северо-западе возможен небольшой дождь, там облака рассеются только к вечеру. Днем будет 9-11 градусов тепла.
Во вторник погода останется примерно такой же.
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