Вот, что утверждают авторы публикации, которые ссылаются на информацию одного из англоязычных сайтов:

„Обязательная вакцинация — это не только открытый контроль над телом и разумом людей (рабство), но и сама наука становится формой физиологического рабства. Она стремится перепрограммировать иммунную систему человека так, чтобы сделать ее необратимо зависимой от РНК-инъекций и экспериментальных модификаций человеческих клеток”.

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“Поскольку в 2020 году люди в целом не противились многим бессмысленным медицинских мерам, специалисты по централизованному планированию вакцинации признают, что добровольная вакцинация поначалу сработает”.

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“Билл Гейтс и его друзья-евгенисты хотят подчинить себе людей и начинают с подавления воли населения, угрожая ему потерей средств к существованию, как видно из тоталитарных ответных мер, которые были введены в 2020 году”.

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«Здоровым людям угрожают домашним арестом, изоляцией от семьи и друзей, их ущемляют в праве получать нормальное количество кислорода, заставляя в принудительном порядке носить маски, и это далеко не все унизительные насильственнее меры, применяемые государством и медицинской полицией, чтобы ввести принудительную вакцинацию и новый мировой порядок».

Теория заговора: Билл Гейтс устроил пандемию коронавируса, чтобы чипировать население © Ekrano nuotr.

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ru.Delfi.lt проверил заявления конспирологов и вот, что оказалось:

1) Согласно информации наших коллег из BBC, которые провели собственное расследование, “все началось в январе, когда в соцсетях появилось одно некорректное сообщение. Его автором стал видеоблогер Джордан Сэтер, поддерживающий конспирологическую теорию о том, что президент США Дональд Трамп собирается разоблачить глобальную сеть сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены его политические оппоненты. Сэтер опубликовал несколько сообщений в “Твиттере”, в которых связал институт Пирбрайт с “патентом на коронавирус”, который был выдан в 2018 году. Он отмечает, что одними из главных спонсоров проекта стали Всемирная организация здравоохранения и фонд Билла и Мелинды Гейтс. Институт Пирбрайт действительно запатентовал свое открытие, но связано оно с созданием вакцины против ранее известного коронавируса, заражавшего куриц”.

“Фонд Билла и Мелинды Гейтс – один из крупнейших спонсоров глобальных проектов в сфере здравоохранения, и институт Пирбрайт не скрывает, что получает от него средства для исследований с целью создания вакцин. Но финансирование никак не связано с полученным патентом”.

2) В своих заявлениях сторонники конспирологических теорий используют фрагменты выступлений своих недавних интервью Билл Гейтс заявил: “Мы посоветовали [ученым Оксфордского университета] работать совместно с фармацевтической компанией, потому что вы - отличные специалисты, вы быстро работаете, но в вопросе клинических испытаний и работы с производителями вам нужна фармацевтическая компания, и они выбрали AstraZeneca. Комбинация их способностей оказалась просто невероятной. Наш фонд работает с AstraZeneca, и мы их спрашиваем, каков план для Индии, каков план для Китая. Так что, если создание вакцины окажется успешным, на что мы надеемся, то на этот случай уже есть глобальный план о ее массовом производстве. AstraZeneca сказала, что не собирается на этом наживаться. Она просто хочет помочь миру.”

Вот фрагмент, в котором Билл Гейтс отвечает на вопрос корреспондента BBC о теориях заговора:

Би-би-си: Давайте поговорим про конспирологические теории, заполонившие интернет. Некоторые из них упоминают и вас, предполагая, что, якобы, вы хотите захватить мир через компьютерные чипы, которые люди получат через вакцинирование. Как вы считаете, может ли это все нанести вред?

Б.Г.: Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да – это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей.

Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий – обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода (…). Так что, если говорить о регистрации в добровольном порядке, то да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного. Иногда хочется смеяться [из-за некоторых теорий].

4) Все конспирологические теории так или иначе утверждают, что Билл Гейтс использует свое богатство для управления планетой. А они, в свою очередь, опирается на мифы о том, что иллюминаты или масоны управляют миром.

5) Англоязычный сайт, на котором был опубликован материал, затем переведенный на другие языки, в основном известен тем, что публикует недостоверные конспирологические статьи. Сам сайт не сообщает читателям ни информации о том, кто является его владельцами, ни информации об авторах. Ссылки, которые указываются, чтобы придать достоверности опубликованным материалам, ведут либо на такие же анонимные конспирологические, либо на псевдо-научные сайты.

6) Фонд Билла и Мелинды Гейтс на самом деле финансирует многие научно-исследовательские организации, университеты, занимается благотворительностью, что и пытаются использовать в своих конспирологических теориях сторонники заговоров.

Источники:

Bill Gates, at Odds With Trump on Virus, Becomes a Right-Wing Target

“Создатель” COVID-19: как Билл Гейтс стал объектом атаки сторонников теории заговора

Коронавирус и теория заговора. При чем тут Билл Гейтс и ветеринарный институт

"Существование сумасшедших идей беспокоит". Билл Гейтс - о чипировании и вакцине против коронавируса

Великая теория заговора: как Билл Гейтс стал главным злодеем пандемии

Билл Гейтс: “Через три года посмотрим назад и скажем: было ужасно, но мы выучили урок”