Темы о сексуальной ориентации вызывают враждебные высказывания

Из-за определенных новостей возникает язык вражды

По утверждению СИЖЭ, язык вражды не является равномерным процессом, а наоборот, зависит от тем, доминирующих в общественном интернет-пространстве.

"Враждебные высказывания не появляются сами по себе. Для того, чтобы появились негативные высказывания, требуется контекст, а в данном случае это новости, которые и провоцируют унижающие или оскорбительные комментарии. Например, недавно в обществе широко обсуждался брак литовской спортсменки в Норвегии. В каждой статье новостных порталов, где можно комментировать анонимно, было оставлено очень много негативных комментариев. Некоторые из них даже превысили все границы языка вражды. Нам также известно, что по поводу некоторых комментариев, провоцирующих насилие по отношению к гомосексуальным людям, были поданы заявления в полицию. Граница между языком вражды и враждебного преступления – очень тонкая", - утверждает юрист.

Отсутствие очень строгого определения

Найти конкретное определение языку вражды очень непросто. Например, подстрекательство к раздору имеет точное определение, поскольку это уже является областью Уголовного кодекса, и оно влечет за собой уголовную ответственность. Однако, что касается языка ненавистнических высказываний, по-английски "hate speech", ситуация более сложная, потому что это действительно очень широкая область.

Организация ЕКРН при Европейском совете (англ. European Commission against Racism and Intolerance) считает язык вражды проявлением любой стигматизации, дискриминации, стереотипизма и многих других коммуникативных действий против любого меньшинства, социальной группы или отдельного лица, принадлежащего определенной группе.

Одна из самых новых тем, которая стала провокатором языка вражды – это нападение на молодого человека в Вильнюсе, который не скрывает своей сексуальной ориентации. Это происшествие также обратило внимание СМИ. В некоторых новостных порталах, в том числе и в социальной сети Facebook, также появилось множество негативных комментариев по отношению к пострадавшему парню. "Детальная публикация таких происшествий в СМИ порождает за собой волны негативной реакции. К сожалению, масс-медиа не всегда имеют возможность управлять процессами распространения такой информации, тем не менее, ее инициируют", - утверждает представитель СИЖЭ.

Первая преграда – в средствах массовой информации

По утверждению СИЖЭ, СМИ должны более тщательно просматривать комментарии, как написанные в статьях на новостных порталах, так и в социальной сети Facebook.

В прошлом году в СИЖЭ из-за враждебных высказываний после опубликования постов в сети Facebook, к представителям Facebook обратились почти 650 раз. "Это – крайние случаи, когда в комментариях очевидно проявляется дискриминация и унижение людей на основе сексуальной ориентации. Facebook отреагировал на все случаи и удалил все нами указанные комментарии. К тому же, в социальной сети Facebook появляется значительно меньше отрицательных комментариев, в процентах – до 20. В то время как в новостных порталах, где людям предоставлена возможность оставлять комментарии анонимно – до 30 процентов. Очевидно, что анонимность поощряет язык вражды", - констатирует А. Гайдарович.

Средства массовой информации реагируют на замечания СИЖЭ, удаляют ненавистнические комментарии, однако это происходит не так оперативно, как в случае социальной сети Facebook. Дискриминирующих, оскорбительных или унижающих комментариев в интернете не остается через день или два. Однако этого недостаточно, поскольку негативные высказывания уже повлияли на общество.

СИЖЭ постоянно проводит обучения для разных лиц, представляющих СМИ во всей Литве. По словам А. Гайдарович, ситуация улучшается, но очень медленно. По ее словам, нельзя прикрываться свободой слова, когда речь идет об анонимности или языке вражды. "Права одного человека не могут нарушать прав другого, а язык вражды уже находится за пределами свободы слова. Мы же не можем обходиться с прохожими как угодно, если существуют четкие правила и законы, поэтому в виртуальном пространстве мы также должны соблюдать четкие границы", - говорит представитель СИЖЭ.

Политики и лидеры общества могут стать примером

В последнее время наблюдается уменьшенное количество высказываний или действий политиков по отношению лиц другой сексуальной ориентации, однако ранее сделанное влияние чувствуется до сих пор.

Одними из самых ярких случаев стали действия некоторых политиков во время общественных мероприятий, которые организовало ЛГБТ-сообщество. "Одни политики осознанно распространяли информацию, которая уже была признана проявлением языка вражды. Досадно, что довольно много общественного внимания и СМИ получают именно те люди, которые, казалось бы, должны быть примером соблюдения законов и морали", - утверждает А. Гайдарович.

По ее мнению, в последнее время ситуация стала немного лучше, в интернете начитывается количество менее спорных высказываний из уст политиков, которые провоцируют волны негативных комментариев о сексуальной ориентации.

Однако, по словам юриста, такие темы являются неизбежными во время каждых выборов. От таких тем нельзя уклоняться, но все зависит от того, как мы говорим о том, что мы говорим – в образовательных целях или в целях ответственного объяснения, таким образом предоставляя больше информации, а не формируя ее мнение или категорически навязывая негативное мнение, не основанное na аргументаx и фактаx.

Каждый может оказать положительное влияние

По утверждению представителей СИЖЭ, только от каждого из нас зависит, как много враждебных выражений будет присутствовать в публичном пространстве.

"Пока люди не научатся не принимать язык вражды, он будет существовать. То есть, будем ли реагировать на язык вражды? Безусловно, чтобы отреагировать, необходимо уметь распознать негативное отношение. Однако это сделать могут не все, особенно, если человек вырос в такой среде, в которой не поощрялась нетерпимость к оскорблениям, унижениям, дискриминации или издевательствам. Если человек рос в такой среде, ему намного сложнее естественно отреагировать на язык вражды, проявленный в комментариях или в устном виде, более негативно. Особенно мы наблюдаем на семинарах для педагогов, социальных работников, СМИ или политиков, которые мы организуем", - признает А. Гайдарович.

По словам юриста, очень важно не игнорировать враждебные выражения, даже если это ставит под сомнение, является ли конкретная фраза языком вражды. "Начать дискуссию – это сделать шаг к проявлению нетерпимости к языку вражды. Чем больше мы реагируем на негативные комментарии, тем меньше будет пространства для распространения враждебной информации", - убеждает юрист.

Статья была подготовлена для Службы Инспектора по журналистской этике совместно с партнерами Министерства внутренних дел Литовской Республики и Генеральной прокуратуры Литовской Республики при разработке проекта "Усиление ответа на разжигание вражды и ненависти в Литве", финансируемого Европейским союзом на основе программы прав, равенства и гражданства на 2014–2020 годы. Эта статья выражает только мнение автора, он несет полную ответственность за содержание. Европейская Комиссия не несет ответственности за возможное использование предоставленной информации.

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Что такое язык вражды?



Язык вражды обозначает средства самовыражения в устной и письменной форме, а также в форме гестов и прочих способов вербальной и невербальной коммуникации, с помощью которой люди или социальные группы подвергаются дискриминации на основе таких признаков, как раса, религия, этническое и национальное происхождение, сексуальная ориентация или гендерная идентичность.

Что такое разжигание розни/вражды?

Разжигание розни (или выражение ненависти) – это публичное распространение (в устной и письменной форме) информации (идей, мнения, известных ложных фактов), с помощью которой проявляется глумление, презрение, вражда, ненависть, подстрекается к дискриминации, насилию, физической расправе с социальной группой или представителю таковой группы по поводу возраста, пола, сексуальной ориентации, физической ограниченности, расы, национальности, языка, происхождения, социального статуса, религии, мнения или убеждений.

Свобода слова и язык вражды

Согласно Конституции Литовской Республики, человек имеет право на свои убеждения и свободу их выражения. Однако Конституция предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – подстрекательством к национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилию и дискриминации, клеветой и дезинформацией.