Об этом речь шла во время дискуссии, организованной Европейским институтом Каунасского технологического университета "Как вернуть 3 миллиона?".

По словам директора Европейского института КТУ Вигаудаса Ушацкаса, сокращение числа жителей и исчезновение страны – самая большая долгосрочная опасность для Литвы, ее нацбезопасности и экономического благосостояния.

"Очевидно, что до сих пор в Литве не создана стратегия, нет структурных изменений, которые по сути побудили бы граждан принять позитивную установку и перспективные решения в отношении своей страны. Для этого нужна ясная политическая воля, в основе которой лежат конкретные дела, политическая ответственность", – сказал Ушацкас.

По его словам, из Литвы уезжают жители, а страна не способна привлечь их назад, вместе с тем не боремся за таланты, необходимые человеческие ресурсы.

Он также напомнил о масштабах проблемы – число жителей Литвы сократилось с 3,7 млн. в 1990 г. до 2,85 млн. в 2017 г.

По прогнозу Eurostat, через 12 лет в Литве может остаться всего 2,4, а в 2040 г. – всего 2 млн. жителей.

"По сравнению с годом восстановления независимости в Литве рождается на треть меньше детей. Действовавшие до сих пор меры побуждения рождаемости недейственны. По показателям нетто эмиграции на тысячу жителей, Литва больше 10 лет "лидирует" в ЕС. Значит, жители Литвы не верят в перспективу своей страны", – признал Ушацкас.

В 2017 г. темпы эмиграции ускорились – с января по ноябрь из Литвы уехали 55 000 жителей, а вернулись всего 26 000.

Всего 1% эмигрантов в 2016 г. - люди старше 65 лет, в основном эмигрируют люди из группы 15-64 лет.

"Особое беспокойство вызывает то, что большая часть эмигрантов - трудоспособное население, а это представляет угрозу для всего строения общества", – сказал Ушацкас.

В 2016 г. одного пенсионера содержали 3,5 работников, если динамика не изменится, в 2030 г. придется содержать 2,2 работников.

"Чтобы обеспечить благосостояние государства, его прочность, в первую очередь необходимо назвать причины, по которым люди уезжают, а параллельно целенаправленно и последовательно решать эти проблемы", – сказал докладчик.

По словам философа и партнера консультационной компании Glade Миндаугаса Кубилюса, основные причины сокращения численности населения - это небольшие доходы при высоких ценах, большая социальная разобщенность, негативное эмоциональное состояние в стране, необеспеченная старость и низкая рождаемость, которая не обеспечивает натуральное обновление популяции.

"Многие граждане просто напросто не верят, что Литва - перспективное пространство, в котором они могут накапливать благо", – сказал Кубилюс.

По его словам, такие утверждения, что рост экономики Литвы самый быстрый в ЕС, многие в реальности не ощущают, поскольку уже уверовали в обетованный рай в другом месте.

"Доходы 20% жителей Литвы с самыми большими доходами в 7,5 раз больше, чем 20% лиц с самыми низкими доходами. По этому показателю Литва на предпоследнем месте в Европе и опережает только Румынию. Это побуждает появление разницы между низкими доходами и высокими ценами. Одни потребляют, цены растут, а у других доходы не увеличиваются, люди становятся жертвами высоких цен", – сказал Кубилюс.

По его словам, с 2008 до 2016 г. эмоциональное самочувствие жителей Литвы снизилось с 62,7 до 42,7%.

"Это последовательно приводит к тому, что люди себя чувствуют ненужными", – сказал философ.

Хуже всего, как заметил он, что 90,4% молодых участников опроса указали, что и сегодня уехали бы в развитую страну, если бы могли там развивать успешную жизнь.

DELFI напоминает, что это показало исследование Института мониторинга прав человека. Молодежь 15-19 лет спрашивали, уехала бы она в развитую страну, если бы им предложили работу по специальности.

"Очевидно, что молодежь быстро реагирует на негативные настроения, бытующие в стране", – прибавил он.

По словам философа, бытует настроение недоверия к власти, правоохране, считают, что политики работают только на себя.

"Что делать? Единственный путь - вернуть гражданам веру в себя и в свое государство. Это приносит надежду, а надежда - самая мощная сила, порождающая индивидуальное и общественное благо", – заметил Кубилюс.