Итак, если заплатил взносы - получаешь выплаты, ты застрахован и не можешь быть должником государства. Да? Нет, поскольку у чиновников действует свой порядок, который они, к тому же, не могут нормально объяснить.

В подобную ситуацию попала читательница DELFI Эгле. На фейсбуке она оставила следующую запись:

"Я ушла в отпуск по уходу за ребенком. Родина меня поблагодарила и сказала, что я застрахована за деньги государства. Видит Бог, "спасибо". Родина передумала и забрала по 34 евро со всех 4 счетов. "Содра" сказала проконсультироваться с Налоговой инспекцией (ГНИ), которая, оказывается, здесь ни при чем.

В следующий раз "Содра" велела консультироваться с Больничной кассой (ГБК), так ответила - все хорошо, вы застрахованы. Но "Содра" отвечает - нет, это не так. Я спрашиваю, что это?.. Мне снова велят звонить в ГБК, где мне говорят, что не понимают, как так может быть.

Тогда "Содра" отвечает – ну, мы тоже ничего не знаем, не видим, ГБК предлагает больше ни о чем не спрашивать, поскольку все равно ничего неясно. Так кто мне, черт побери, вернет эти 34x4=136 евриков?"

Когда историей стал интересоваться портал DELFI, она быстро закончилась, только непонятно, почему вообще это произошло.

"Все закончилось, когда поехала в ГНК, поскольку никто так и не смог объяснить, почему у одних я застрахована, а у других - нет. В ГБК сказали: будет меньше проблем, если приедете и поставите подпись под заявлением, в котором просите, чтобы государство застраховало вас до достижения ребенком 8 лет.

По закону, меня должны были застраховать автоматически, ведь я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Если честно, я до конца не понимаю, что происходило, и никто так и не смог объяснить. Сказали, и не выясняйте, поставьте подпись и будете застрахованы уже точно", – рассказала Эгле.

Она считает, что неразбериха могла появиться от того, что перед уходом в отпуск она занималась индивидуальной деятельностью и каждый месяц должна была платить ОНЗ (34,2 евро).

Однако она уверяет, что делала все правильно и за несколько месяцев даже заезжала в "Содру" уточнить, все ли в порядке, нет ли у нее долгов.

"Удивило, что взяли деньги за 1 месяц. Ведь если должна, то почему не с мая? Это сложно комментировать. Просто поставила подпись. Сказали, в течение нескольких дней вернут деньги и что я застрахована до того времени, как ребенку исполнится 8 лет. Но почему меня не застраховали автоматически, не понимаю. Говорят, что не видят, что родился ребенок, но видят, что я в отпуске по уходу за ребенком и деньги мне платят", – удивлялась женщина абсурдному порядку.

"Содра" и ГБК обмениваются данными, получает из регистра данные о новорожденных, от врачей – о временной нетрудоспособности после родов, от работодателей – об отпуске по уходу за ребенком. Тем более "Содра" знает, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, ведь такие люди получают выплаты из "Содры". Но все это почему-то не обеспечивает человека страховкой.

Пресс-секретарь ГБК Римантас Загребаев указал, что с вопросами о задолженности по ОНЗ надо обращаться в "Содру".



"В случае, когда мама или папа получают государственное страхование, необходимо приехать в ГБК и написать заявление о желании получить эту страховку", - сказал он, поскольку, по выбору, застраховать могут или отца или мать.

Ту же информацию повторил и пресс-секретарь "Содты" Ритас Сталнёнис.

"Если женщина занималась индивидуальной деятельностью и хочет, чтобы государство ее застраховало за свой счет, она должна представить ГБК необходимые документы, тогда ей предоставят соответствующий статус.

Получив информацию об этом случае, специалисты "Содры" немедленно связались с уважаемой Эгле, объяснили, что она должна делать, чтобы не платить ОНЗ, информировали, что ей вернут деньги.

Мы считаем, что нужно сделать более удобным аспект страхования матерей (или отцов) до достижения детьми 8 или 18 лет (если в семье двое и больше детей). Чтобы родителям надо было обращаться в ГБК только если они хотят изменить получателя государственного страхования".