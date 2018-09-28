Фермер заметил, что с пастбища вернулись 20 из 22 быков.

Он отправился на их поиски на пастбище площадью 20 га и нашел раненого, обескровленного быка, который уже не мог встать на ноги. Животное усыпили.

У быка были повреждены внешние органы, на разных частях тела были глубокие царапины. По характеру повреждений выяснили, что такие ранения быку мог нанести медведь.

Второго быка пока не нашли.

За неделю до этого происшествия фермер заметил в лесу большой след. Он сфотографировал след. Кроме того, медведя в Тельшяйском районе зафиксировали и в мае этого года.

Мэрия Тельшяйского района просит жителей не ходить в лес. В пятницу на поиски медведя отправятся охотники.

Правда, специалисты скептически относятся к этому сообщению.

"Это не медведь. Он летом там прошел и все. Никто не видел, что это сделал медведь. Сфотографированные следы - не медвежью. Это следы волка", – сказала директор Варняйского регионального парка Ирена Зимблене.

Она сказала, что специалисты мэрии с ними не консультировались. Однако Зимблене заметила, что пока нельзя с уверенностью утверждать, что медведя в районе нет. Необязательно на быка напали животные, следы которых были обнаружены недалеко от этого места. Летом медведя засняли на видео в парке, но никто не знает, живет ли он там до сих пор.