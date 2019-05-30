"8 июня в Вильнюсе состоится шествие лесбиянок, геев, бисексуалистов, транссексуалов и интерсексуалов... Они устроят шествие и попытаются обратить внимание на себя и на свои права. Три года назад, когда их шествие проходило в Вильнюсе, мы с семьей находились в Каунасе (Аугустас еще был в клинике). Я взял в руки флаг и в то же время провел свое шествие в каунасском парке Ажуолино. Я поделился этой инициативой в фейсбуке. Меня поддержали почти 50 000 человек. Сказали, в другой раз предупреждай заранее – мы присоединимся.
Так вот, сообщаю – 8 июня, в 12 ч. мы с семьей выйдем на прогулку в Бернардинском саду в Вильнюсе (у фонтана). Тоже хотим обратить на себя внимание. На традиционное шествие родителей, воспитывающих детей, на семьи, где есть папа, мама и дети, которых защищает Конституция Литвы. Присоединяйтесь. Это не митинг. Мы просто выйдем погулять по Бернардинскому саду", – писал в фейсбуке Кривицкас.
"У меня в руке будет флаг Литвы. Можете и вы прийти с флагами. И делитесь. Делитесь этой информацией. Было бы приятно, если бы собралось нас больше, чем их, поскольку иногда кажется, что их количество растет, а наше – сокращается.
Кстати, жителей других городов я тоже призываю в 12 ч. 8 июня выйти в центральные парки и погулять с семьями, держите за руки детей, приносите флаги. Это важно. Свои ценности надо не только лелеять, но иногда и защищать, напоминать о них. Давайте выйдем с детьми на прогулку", – призывал он.
Непонятно, уведомит ли Кривицкас об этих собраниях муниципалитеты.
Телеведущий Кривицкас в пику Baltic Pride организует собрание традиционных семей (10)
8 июня в Вильнюсе состоится шествие Baltic Pride, на котором...
Министерство ограничит сроки вырубки деревьев: муниципалитеты ведут себя безответственно
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
Отец жестоко избитой девушки: юноша ответит за то, что сделал остановлено членство подозреваемого в спортклубе (19)
"Она напугана и находится в шоковом состоянии. Я не хочу...
Представители сектора частных СМИ просят ужесточить запрет рекламы на LRT
Представители сектора частных СМИ просят власти более...
"Вопросы национальности, этничности не теряют своей актуальности": как иммигранты из Украины, Беларуси, России адаптируются в Литве? (1)
Поток прибывающих в Литву иностранцев продолжает...
TOP новостей
У "Содры" плохие новости: рост зарплат в Литве замедляется (49)
Рост зарплат на 10% могла почувствовать половина...
Трагедия села – за 600 евро никто не хочет работать (155)
Нередко фермеры жалуются на нехватку работников в...
Отец жестоко избитой девушки: юноша ответит за то, что сделал остановлено членство подозреваемого в спортклубе (19)
"Она напугана и находится в шоковом состоянии. Я не хочу...
"Крестьяне", социал-трудовики и представители ПС договорились о коалиции, ждут "поляков"
Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ),...
Николай Статкевич: не пожимайте руку в крови – потом будет тяжело отмыться Специально для DELFI (55)
В Беларуси выборов нет. Нет и иных рычагов воздействия...