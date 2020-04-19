Телефоны поликлиник разрываются от звонков: беспокоятся о том, что будет после карантина

Мир еще не сталкивался с такой ситуацией, которая развернулась с появлением нового коронавируса. Люди остаются дома, но в результате не становятся здоровыми. Как молодые, так и пожилые люди продолжают страдать от хронических и самых разных заболеваний. Только их лечение теперь изменилось.

"Может быть, никто больше не болеет, потому что консультации, обследования, операции откладываются, и никто не знает, когда они будут проведены снова", - удивляется Раймундас из Купишкес, ожидавший запланированной операции 28 апреля в Паневежской республиканской больнице.

У мужчины были выявлены камни в желчном пузыре в феврале после длительных осмотров и периодических приступов боли в области груди. Камешек, который сдвинулся с места, может повредить функции других органов. Из-за опасности для здоровья и даже жизни Раймундас получил направление на операцию.

"Меня предупредили, если мне будет больно, не нужно ждать и немедленно вызвать скорую помощь - операция будет проведена в срочном порядке. И если не очень больно, подождать согласно плану. После начала карантина я решил проверить, стоит ли ждать - никто не сказал мне, что что-то изменится", - говорит Раймундас, который готовился к операции.

Оставить на произвол судьбы

Житель Купишкес обратился к семейному врачу, который консультировал по телефону, но она не могла ничего сказать о запланированной операции. Тогда пациент с трудом дозвонился в Паневежскую республиканскую больницу. Там ему сообщили, что операция была отменена и будет перерегистрирована в конце карантина.

"Неясно, как долго продлится карантин, и когда он закончится, не один я останусь без операции. Жду ее два месяца, а потом, наверное, полгода. Я представляю, какие ужасные очереди увидят врачи после этого перерыва", - опасается он.

Отец троих детей боится худшего - что его снова накроет страшный болевой приступ, и могут возникнуть осложнения. Его дочь, у которой испортилось зрение, тоже в неведение. Неизвестно, что случилось с глазами девочки, ответа нет, потому что офтальмологи принимают только пациентов, которые нуждаются в срочной неотложной помощи.

Аналогичные проблемы в доме Станиславы, жительницы Паневежского района. Женщина пенсионного возраста зарегистрировалась у офтальмолога в Паневежской консультационной поликлинике после получения направления в конце февраля. Предположительно, у нее глаукома. Женщина должна была посетить специалиста на следующей неделе, но после звонка в приемную Консультационной поликлиники она услышала, что ей придется пройти перерегистрацию после окончания карантина. "Доктор, который написал направление, выписал направление на анализы, я ждала два месяца в очереди. Понятия не имею, когда после карантина я попаду к офтальмологу, мне придется снова сдавать анализы. А что будет с моим глазами?"- испугалась жительница Паневежского района.

"Паневежская консультационная поликлиника работает в соответствии с процедурой, установленной Правительством во время карантина", - подчеркнул Витаутас Ряубишкис, пресс-секретарь Республиканской Паневежской больницы, которая управляет этим медицинским учреждением.

По его словам, медицинские консультации сейчас проходят только дистанционно - по телефону. Прямые контакты прекращены.

"Работа как в консультационной поликлинике, так и в больнице полностью реорганизована. Даже по прибытии в приемное отделение, жители не могут войти внутрь без осмотра на уличном посту. В больнице работают также врачи из консультативной поликлиники, которые входят в состав команд их профильных отделений. Смены организованы таким образом, чтобы не было риска, что кто-то останется без помощи из-за коронавируса", - пояснил пресс-секретарь. В. Ряубишкис заявил, что все запланированные операции, если нет риска причинить вред здоровью, будут выполняться только после карантина.

"Сейчас нужно меньше гадать о том, что будет в будущем. На данный момент так: когда будет другая ситуация, тогда мы ее решим", - сказал В. Ряубишкис.