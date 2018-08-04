В Паневежисе драматический театр им. Юозаса Мильтиниса решил поставить спектакль о книге Руты Ванагайте "Наши", в которой актуализируется тема Холокоста в Литве, а также об её противоречиво оцениваемом авторе, сообщает lrt.lt.
Rūta Vanagaitė
© DELFI / Tomas Vinickas

Министерство культуры Литвы сообщает, что решение о спектакле будет принято позже, когда выяснится содержание пьесы, которую по заказу театра пишет польский драматург Михал Вальчак.

Художественный руководитель театра им. Юозаса Мильтиниса Андрюс Евсеевас рассказал, что этот замысел появился после того, как в театре решили расширить репертуар спектаклем на тему Холокоста, так как и в Паневежисе есть своя история, связанная с этим.

В то же время Паневежская газета Sekundė пишет, что театру грозят пикетом: проживающая в Бутинге Антонина Л., представляющая движение "АнтиТитов", заявляет, что готовит митинг против "книги "Наши" авторства русской пропагандистки Р.Ванагайте".

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