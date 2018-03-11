"Мы два года накапливаем базу данных об эмигрантах из нашего района. Год мы собирали информацию о людях, которые сделали карьеру в других странах, а сейчас у нас есть еще одна база данных – о молодежи, которая окончила вузы, но за границей работает на консервных фабриках, фермах, на полях, то есть не по специальности, которую получили в Литве. Мы хотим предложить им подумать и вернуться в Литву, когда он заработают денег", – сказал DELFI мэр Таурагского района Сигитас Мичюлис.

Ситуация в Таурагском районе довольно сложная. Это единственный округ, где количество жителей не превышает 100 000 человек. Правда, по данным Биржи труда, официальный уровень безработицы там 9,8%, это чуть больше среднего (7,5%). Однако предполагают, что это результат большой эмиграции.

В конце прошлого года Департамент статистики сообщал, что в последние 5 лет из Мариямпольского, Тельшяйского и Таурагского округа уехало больше 6% жителей.

В прошлом году начата инициатива "Глобальная Таураге" - ее цель объединить таурагцев, пригласить их вернуться домой.

По словам Мичюлиса, письма дали положительный результат.

"Мы обращались к людям, которые сделали карьеру – они хорошо относятся как к Литве, так и к Таурагскому округу, хотя я думаю, что они не вернутся. Но есть немало людей, которые окончили вузы, которые в эмиграции работают не по специальности. Мы хотим сообщить, что Литва их ждет, здесь они могут работать по специальности", – заметил мэр.

В команде самого мэра работают бывшие эмигранты. Один из его советников – Довидас Каминскас, вернувшийся домой после учебы в Дании, он стал одним из координаторов проекта. Секретарь мэра, по его словам, вернулась из Норвегии, есть еще одна специалистка, которая говорит на 5 языках, она вернулась из Испании.

"У нас есть большой потенциал, который мы не используем", – сказал Мичюлис.

Каминскас рассказал DELFI, что на родину вернулся сам, какое-то время работал с общественными инициативами, но через год решил вернуться в Данию. Тут его и пригласил в свою команду мэр Таураге.

"Я говорил, что вернусь в Литву, если будет работа. Но я не думал, что в Таураге может быть работа. Регионы зря забывают. Я и сам сначала думал, что мне как молодому человеку нужна инфраструктура, столица, но в Таураге я ценю другие достоинства, например, время. Если посмотрите на то, какие заторы в Вильнюсе, и сколько времени нужно, чтобы добраться до работы в Таураге, можно сказать, что за год экономишь целый месяц. Значит этот месяц живешь для себя", – сказал Каминскас.

"Мы пишем уехавшим письма, информируем о наших мероприятиях, праздниках, надеемся, что хотя бы раз в год они вернутся в Таураге, чтобы посмотреть, как город изменился", – заметил он.

Его поддержал и представитель частного индустриального парка Линас Станкус, который инициировал проект Backto.lt ("Назад в Литву"). Представители проекта устраивают конференции в зарубежных странах, рассказывая об идеях бизнеса в Литве и помогая найти партнеров и потенциальных работодателей на родине.

Станкус считает, что достоинство регионов в том, что там бизнес начать можно быстрее, чем в Вильнюсе.

"Компанию можно основать всего за полдня, в столице это невозможно. В маленьком городке в течение нескольких минут идешь в банк, в Центр регистра, в другие ведомства, и сразу получаешь ответ. Думаю, это неоткрытая возможность. По крайней мере производство здесь открыть проще и доходнее, работники здесь более мотивированы", – сказал он.

По его словам, в регионе создают и инфраструктуру - например, выравнивающий класс для детей вернувшихся эмигрантов. Кроме того, в городе строят бассейн, планируют строительство спортивной арены, намерены проложить велосипедные дорожки, обеспечить самое дешевое отопление в Литве, обеспечить места в детских садах.

Каминскас сказал, что сейчас много внимания уделяют созданию рабочих мест.

Как один из примеров успеха, называют Робертаса Лёранчаса, который 1,5 года назад открыл в городе мясную лавку. До этого он работал в Норвегии.

"На бумаге – да, – сказал мужчина, отвечая на вопрос DELFI, видит ли он попытку власти вернуть эмигрантов. – А если говорить о реальности... Я вернулся не благодаря усилиям властей. И не думаю, что кто-то вернется из-за усилий врачей".

Предприниматель сказал, что не пользовался возможностью получить поддержку в 2000 евро на создание рабочих мест.

"Я денег не брал, обязательства такие, что это просто невыгодно. Раньше мэрия давала 3000 евро, но рабочее место надо было сохранить 3 года. Это не три месяца. Сейчас время сократили до 2 лет, но и сумма снизилась до 2000 евро. За эти деньги все оборудование не купишь, а обязательства будут на два года", – сказал он.

Поэтому, по словам Лёранчаса, помощь мэрии скорее "бумажная", чем реальная. Он сказал, что из Таураге уехали в основном "простые рабочие люди", нередко без высшего образования, которые получили определенную квалификацию за границей.

"Но в Литве с такой квалификацией они не заработают и половину той суммы, какую получают за границей. Возможность возвращения в таком случае - невелика. Это больше связь с общественностью. Единственный плюс в этом - оживление, реклама города. Думаю, в долгосрочной перспективе это даст результат", – заметил он.