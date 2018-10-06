

Первое письмо прислали родители студентов, но потом о своем опыте рассказал и один из живущих в общежитии студентов.

По его словам, студенты платят не только за аренду, но и за дефекты.

Кстати, часть общежития уже обновили, но там живут только студенты-иностранцы.

"Каждый месяц мы получаем счета за комнаты. Там есть графа не только "аренда", но и "дефектные акты". Их сумма колеблется в пределах 10 евро, – сказал студент. – Их выписывают за все. Сработала пожарная сигнализация? (она срабатывает по 10 раз в день) 30 евро. Кто-то разбил в коридоре банку варенья? 30 евро. И т.д."

По словам студента, эти расходы делят на всех. Акты вывешивают на доске внизу общежития, но когда приехала комиссия, их почему-то сняли. Комиссия приехала в общежитие после первой статьи о состоянии общежития.

Студент жаловался на клопов, которые испортили дорогие матрасы и постель. "Когда я приехал в общежитие родители купили дорогой матрас, одеяло, подушку. К сожалению, несмотря на то, что мы с другом хотели получить более качественное жилье, Economus (компания, отвечающая за общежития – DELFI) предложила нам комнату с клопами, но не уведомила об этом. О том, что там есть клопы, я узнал после первой ночи, проведенной в общежитии", – рассказал студент, заметив, что и постель и матрас пришлось выбросить.

По словам студента, в том же общежитии только на другом этаже живут студенты-иностранцы. По его словам, они живут на отремонтированном этаже – в хороших условиях.

"Мы же живем в антисанитарных условиях", – сказал юноша, заметив, что у иностранцев каждый день моют полы, меняют им постельное белье, смотрят за порядком.

Канцлер университета Арунас Комка сказал, что упомянутая студентом плата за "дефекты" нужна на погашение нанесенного ущерба. Он назвал это штрафом за преднамеренный вандализм.

"Если налицо акты преднамеренного вандализма, то в установленном порядке студентам назначают штрафы", – сказал Комка, заметив, что их платят все, если не установлен виновник.

Комка сказал, что если бы не было таких штрафов, то ситуация в общежитиях стала бы неуправляемой.

Комка заметил, что администратору общежития дали две недели на решение вопроса клопов.

Но он не склонен оправдывать студентов: "Мы сегодня ходили, не убирают они в комнатах... Девушки убирают, а юноши – не все. Проблема многогранная".

В письме студент жаловался, что иностранные студенты живут на отремонтированных этажах, но Комка опроверг это.

"Сейчас принято следующее стратегическое решение, пополам. Половина мест для иностранцев, половина – для литовских студентов. В первый год здесь был шум, что только иностранцы там живут, сейчас уже соблюдают пропорцию", – заметил Комка.