Журналист Андрюс Тапинас в социальной сети информировал, что Административный суд не удовлетворил просьбу парламента Литвы не рассматривать жалобу в связи с тем, что парламентская Комиссия по этике и процедурам отказалась расследовать высказывания премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.
Andrius Tapinas
© DELFI / Jorigis Jasiūnas

"Административный суд не удовлетворил просьбу парламента не рассматривать мою жалобу в связи с отказом парламентской Комиссии по этике и процедурам начать расследование в связи с поведением политика Саулюса Сквернялиса.

Административный суд не удовлетворил просьбу адвоката Саулюса Сквернялиса вычеркнуть его из участников дела. Саулюсу Сквернялису выслали повестку. Слушание по делу состоится 3 июня, возможно, среди участников дела будет и премьер-министр", - писал в фейсбуке Тапинас.

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Журналист подал жалобу в связи с заявлением Сквернялиса о том, что Тапинас во время забастовки учителей хотел сменить власть.

Общественный деятель, журналист Тапинас в эфире телевидения Laisvės TV сообщил, что, поскольку премьер не извинился за это заявление, а Комиссия по этике и процедурам отказалась провести расследование в связи с этим клеветническим заявлением Сквернялиса, то он обратится в суд.

Журналист сказал, что Комиссия по этике и процедурам своим отказом нарушила принципы объективности закона о публичном администрировании, верховенства закона, незлоупотребления властью, прозрачности.

По словам Тапинаса, обращение Сквернялиса в спецслужбы в связи с возможной организацией переворота унизили его честь и достоинство и нанесли ущерб деятельности основанного им телевидения Laisvės TV. Тапинас заметил, что Сквернялис отказался опровергнуть эти заявления, но до сих пор не представил ни одного подтверждающего их факта.

Пресс-секретарь Сквернялиса сказал, что премьер-министр "не будет принимать участия в шоу Тапиинаса".

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