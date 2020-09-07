Таможня пресекла попытку отправки в Россию оборудования для нефтегазовой промышленности

Как сообщил Департамент таможни (ДТ), партия оборудования была задержана, так как товар имеет двойное назначение, и на такой экспорт полагается иметь экспортную лицензию.

Кроме того, в отношении экспорта из Евросоюза (ЕС) механизмов, которые применяются в нефтегазовой промышленности, применяются соответствующие санкции.

Как сообщает таможня, оборудование было задержано еще и потому, что есть подозрения, что задекларированная его стоимость (более миллиона евро) занижена.

В задержанной партии оборудования была фонтанная арматура (она состоит из называемой фонтанной елки и трубной головки) - один из важнейших механизмов в нефте- и газодобывающей промышленности.

Как сообщает ДТ, механизм предназначен для работы на нефтяных или газовых скважинах - с его помощью нефть или газ поднимаются на поверхность земли.

Есть мнение, что это оборудование предзначалось для эксплуатации нефтяных и газовых скважин на арктическом шельфе. Таможенники составили протокол о задержании товаров и начали расследование.