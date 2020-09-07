Таможня пресекла попытку отправки в Россию оборудования для нефтегазовой промышленности

Как сообщил Департамент таможни (ДТ), партия оборудования была задержана, так как товар имеет двойное назначение, и на такой экспорт полагается иметь экспортную лицензию.
Кроме того, в отношении экспорта из Евросоюза (ЕС) механизмов, которые применяются в нефтегазовой промышленности, применяются соответствующие санкции.
Как сообщает таможня, оборудование было задержано еще и потому, что есть подозрения, что задекларированная его стоимость (более миллиона евро) занижена.
В задержанной партии оборудования была фонтанная арматура (она состоит из называемой фонтанной елки и трубной головки) - один из важнейших механизмов в нефте- и газодобывающей промышленности.
Как сообщает ДТ, механизм предназначен для работы на нефтяных или газовых скважинах - с его помощью нефть или газ поднимаются на поверхность земли.
Есть мнение, что это оборудование предзначалось для эксплуатации нефтяных и газовых скважин на арктическом шельфе. Таможенники составили протокол о задержании товаров и начали расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: похищение Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена (155)
Похищение представителя белорусской оппозиции Марии...
Марию Колесникову в центре Минска задержали и увезли неизвестные (202)
Члена Координационного совета Марию Колесникову утром...
Клиника "Шарите": Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось
Российского политика Алексея Навального вывели из...
Предлагается облегчить условия для желающих приехать в Литву белорусов: хотят выдавать специальные визы (12)
На данный момент согласовывают документ, в...
Глава Минздрава рассказал о переменах: условия самоизоляции изменятся (7)
В Литве начался учебный год. Практически каждый день...