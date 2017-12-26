Он также добавил, что небольшие партии наркотиков находят и в почтовых посылках. За нынешний год сотрудники таможни с помощью собак обнаружили нелегальные посылки.

На сайте Таможенного департамента среди сообщений для СМИ можно обнаружить информацию о задержании таможенниками на границе с Польшей крупной посылкы с сигаретами, замаскированными под груз жевательной резинки, а также о том, как гражданин России на микроавтобусе полном водки прибыл в Вильнюс и попал в засаду криминалистами таможенной службы засаду. Также на сайте рассказывают о базе контрабандистов, где нелегальные сигареты упакованы в контейнеры, а белорус вез контрабандой в Литву два мешка компакт-дисков с тяжелой музыкой. Это сообщения последних дней, действительно ли предпраздничный период в работе таможни можно назвать интенсивным?

- Да, перед праздниками она становится интенсивнее, но это каждодневная работа, на практике таких задержаний бывает на каждой неделею. На самом деле нас, как сотрудникам таможни, беспокоят тенденции, когда крупные партии сигарет идут в Западную Европу из Латвии. Обычно декларируют, что везут груз жевательной резинки, а под ней прячут сигареты, чаще всего без бандероли.

- Самые большие потоки именно из Латвии?

- Потоки разные, но тенденции сейчас таковы, что большинство крупных поставок сигарет приходится на Латвию. Также мы задерживаем много небольших партий (контрабандного товара - DELFI) у Калининградской области и приграничья Беларуси.

- Слушатели ЛРТ часто спрашивают, почему конфискованные товары уничтожают, а не продают?

- Чиновники таможни не имеют никакого влияния на принятие таких решений. Наши функции - безопасность общества и пресечение доставки незаконной продукции. Решения об уничтожении принимает прокуратура. Однако они также руководствуются правовыми актами, и товары, свободная циркуляция которых запрещена )согласно установленному правительством Литвы порядку, должны уничтожаться.

Литва присоединилась к международным конвенциям, регламентом которых предусмотрено уничтожение задержанных и конфискованных товаров. Так что контрабандные сигареты уничтожают для того, чтобы не искажалась ситуация на рынке. Нелегально попавшие на рынок контрабандные сигареты искажают ситуацию и тогда страдает не только потребитель, но и работающий по закону изготовитель.

- Другие продукты тоже уничтожают?

- Уничтожают не только сигареты, но и алкоголь. Недавно мы уничтожили (сожгли) большую посылку - 670 кг гашиша. Задержали около 600 кг кокаина и ждем решения, когда он будет уничтожен.

- Мы говорили о контрабанде табачных изделий, а какова ситуация с алкоголем?

- Тенденции поставок нелегального алкоголя в данный момент немного слабее, но внутри территории Литвы мы задерживаем в том числе и лиц со сфальсифицированными напитками. То есть есть лица, которые фальсификат производят и таким образом отравляют людей.

- Что вы можете сказать о случае, когда белорус вез в Литву два мешка компакт-дисков. Что здесь не так?

- Одна из функций Литвы - гарантировать охрану интеллектуальной собственности. Перевозивший компакт-диски белорус не имел никаких подтверждающих аутентичность дисков, что они не произведены нелегально, документов.

- В почтовых отделениях также работают сотрудники таможни. Что люди посылают по почте?

- Часто посылают различную продукцию из экзотических стран. Мы иногда сталкиваемся с проблемой, когда люди посылают вещи, на которые нужно иметь разрешение. Если разрешения нет, то вещь задерживают, либо конфискуют.

- Каким образом посылки проверяют?

- На почте работает имеющий оборудование сотрудник таможни. Они просвечивают посылки и оценивают, есть в них или нет неподходящие вещи. Тогда выполняется проверка.

- У вас есть собаки?

- Есть и собаки. На таможне Литвы в данный момент 17 собак, работает 13 кинологов. С собаками мы обнаруживаем небольшие партии наркотиков (1,5-2 грамма), высылаемых чаще всего из Голландии. В цифрах за этот год сотрудники таможни обнаружили 469 нелегальных посылки.

- Слушатель заметил, что упаковки всех полученных им посылок были повреждены. Это следы таможенников?

- Нет, если таможенники хотят открыть упаковку, они должны вызвать лицо и открыть при нем. Просто бывают случаи, когда упаковка повреждается при доставке.

- Какая грозит ответственность за доставку контрабанды?

-Ответственность за поставку контрабанды регулируется 208 статьей кодекса об административных нарушениях, от 160 до 6000 евро, если не превышает 250 БРН (базовый размер наказания). Есть базовый штраф - 38 евро. При его превышении возбуждается уголовное дело.