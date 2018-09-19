С. Тамкявичюс сам был заключенным тюрьмы КГБ в Вильнюсе в 1983 году за выпуск подпольной "Хроники Католической церкви".
Сейчас в этом здании находится Музей оккупаций и борьбы за свободу. Понтифики посетит его в воскресенье.
"Для меня лично это очень милый жест. Если бы много лет назад, когда я сидел в этих камерах подземелья безопасности, кто-нибудь сказал мне, что через несколько десятилетий сюда приедет папа римский и я буду вместе с папой (...) тогда было бы здорово", - сказал С. Тамкявичюс в интервью BNS.
"Посещение папой Музея борьбы за свободу имеет большое значение. Это субтильное послание о том, что ему очень дороги люди, которые несли крест. Через тюрьму КГБ прошли тысячи наших лучших литовцев - и священников, и мирян, множество расстрелянных, переживших дознания, многие были сосланы в лагеря. Посещение папой этого места и дань уважения отданной за свободу жертве очень, очень дороги", - сказал архиепископ.
По его словам, позиция Ватикана и особенно папы Иоанна Павла II в советское время была очень серьезной поддержкой, чтобы бросить вызов оккупационному режиму.
"Мы почувствовали, что у нас за спиной папа, который нас понимаем, что о нас не забыли. Тогда церковь переживала давление, дискриминацию, особенно в школах, интеллигенты и сами ксендзы подвергались вербовке. Настроения сильно изменились, а ксендзы стали смелее", - сказал он.
С. Тамкявичюс провел в тюрьме КГБ в Вильнюсе более полугода с мая 1983 года. Его допрашивали более 70 раз, дознания продолжались и по шесть часов. Советский суд приговорил С. Тамкявичюса за антисоветскую пропаганду к десяти годам, он отбывал срок в пермских и мордовских лагерях. В 1988 году С. Тамкявичюс был сослан в Сибирь, но спустя полгода, когда началась Перестройка, был освобожден.
В 1991 году С. Тамкявичюс был посвящен в епископы, в 1996 году был назначен архиепископом Каунасским.
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