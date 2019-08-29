Тамашунене: приоритет в повышении зарплат пожарникам и пограничникам

По ее словам, такое решение было принято с целью сокращения разницы зарплат в уставных службах.
"(...) При сравнении неравномерности между уставными службами будет уделено внимание сотрудникам Службы противопожарной безопасности и спасения, командам пожарников на уровне самоуправления, сотрудникам Службы охраны госграницы. Они зарабатывают меньше других", – сказала в четверг в интервью BNS министр.
Представительница Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей также выразила сомнения в том, что удастся реализовать поставленную цель повышения зарплат полицейских, чтобы к 2020 году они зарабатывали минимум тысячу евро.
"Должностные лица высокого уровня уже зарабатывают более тысячи. Это обещание, можно сказать, что реализовано, но это смотря как оценивать. Если брать зарабатывающих меньше всего, то там нет и тысячи", – сказал Р. Тамашунене.
Министр также сообщила, что рассматривает возможность ограничения командировки работников из третьих стран в Литву. Это будет сделано для того, чтобы сотрудники трудоустраивались официально и платили налоги здесь.
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