Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х"

В конце 80-ых в советской республике - ветер перемен. В марте 1990-го Литва заявила о выходе из СССР. Советская империя объявила экономическую блокаду: перекрыли нефть и газ, урезали поставки продуктов. Рассчитывали, что поднимется недовольство и люди захотят обратно, под крыло Москвы. Но вышло иначе. В это же время разворачивается политический детектив "Свои деньги".

В непростое время блокады премьер-министром стал Гедиминас Вагнорюс. О том, что его именем назовут литовские деньги, первый премьер новой независимой Литвы никогда не думал. Но эти дензнаки народ прозвал именно "вагнорками".

Другое название талонов – "зверушки", потому что вместо госсимволов были лесные обитатели. Напечатать символы литовского государства означало прямой вызов Москве. Зато в СССР за десятки лет привыкли ко всевозможным талонам. Потому решение к литовскому правительству пришло само собой.

"Мы не хотели провоцировать агрессивные силы Советского Союза, чтобы они не ввели армию под предлогом нашей денежной системы. Потому и в этих знаках стоят зверьки всякие, но не государственные символы. Мы им показывали, что нет-нет-нет, это никакие деньги, это общие талоны. Во время советского режима всегда были модны всякие талоны. Мы их и назвали общими талонами. А второй (момент - DELFI), нам самим нужно было, чтобы мы смогли с тем же самым рублем, только без талона, покупать товары за рубежом", - вспоминает первый премьер Гедиминас Вагнорюс.

Gediminas Vagnorius © DELFI / Audrius Solominas

Сначала "вагнорки" ходили наряду с советским рублем, а с октября 92-го года рубль окончательно отменили. И началось раздолье фальшивомонетчикам, талоны подделывали массово и нагло. А потому власти их перевыпускали. "Вагнорки" решили проблему дефицита и блокады, но долго так продолжаться не могло.

Лит – не просто валюта, а символ стремления к независимости. Он появился еще в 1922 году и ходил до 41-го, пока Литву не оккупировал СССР. С ослаблением советской империи, в 1989 году, вновь заговорили о его возвращении. Разработали макет и даже отправили во французскую типографию, не взирая на тогда еще сильный КГБ. Но в итоге Франция выполнять заказ отказалась. Зато у Литвы, за советские годы отвыкшей от собственных денег, стал появляться опыт.

"Говоря о том, как мог выглядеть лит, представили самые разные идеи художников. Весьма серьезно обсуждалась идея изобразить князей из литовской старины. Например – от Минадаугаса, самого маленького номинала, до, скажем, Витаутаса и так далее. Но приняли решение, что это не вполне этично, потому что ни одного точного изображения князя у нас нет", - рассказывает представитель Музея денег Литвы Томас Грелис.

Ищите женщину!

Вторая попытка напечатать лит была в 1991-ом. В американской United States Banknot Corporation изготовили купюры по 10, 20, 50 и 100 литов. Правда, сделали их офсетным способом, как обычный журнал. Литва подала в суд и добилась перевыпуска. 25 июня 1993 года новый перевыпущенный лит наконец ввели в обращение. Но возникла другая, чисто европейская проблема. На банкнотах появились известные литовцы: историк и общественный деятель Басанавичюс, историк и просветитель Даукантас, поэт Майронис, летчики Дарюс и Гиренас. Но эксперт из Австралии, литовский эмигрант Кястутис Линикас, забил тревогу: ищите женщину!

"Когда Линикас консультировал, он сказал: если не поставите ни одну женщину, то феминистки будут не очень довольны. Может и не вполне знали, кто такие феминистки, но испугались и решили, что надо бы и женщину изобразить. Но поставили на купюру в один лит: ну очень уважительно, большего номинала для женщины не нашлось", - рассказывает Т. Грелис.

Валютное управление

В сентябре 93-го Литву посещает папа Римский Иоанн Павел II. Страну наводняют толпы паломников, которые скупают литы. Национальна валюта скуплена, ее не хватает, а потому курс резко вырастает. Для рынка – почти катастрофа. Как избежать подобного в будущем? Выход предлагает Елена Леонтьева – на тот момент совсем молодой экономист. Она создает Институт свободного рынка и напрямую выходит на первых лиц государства.

"Наверное, сегодня невозможно себе представить,чтобы человек, которому нет еще и тридцати, который из какой-то неправительственной организации попадает прямо на заседание правительства", - говорит она.

"Идея Леонтьевой была проста: чтобы курс лита не скакал, надо привязать его к стабильной валюте. Это называется "валюное правление". Было много противников, но премьер-министр, на тот момент Адольфас Шлежявичюс, молодого экономиста поддержал. В 1994 году Сейм принял Закон о надежности лита, который и привязал национальную валюту к курсу американской. 1 доллар стоил 4 лита.

"Люди как и в бизнесе, так и пенсионеры перестали следить за тем, а какой же курс у лита по отношению к доллару. Одна часть вот этой такой каждодневной напряженности, она ушла из нашей жизни. И можно сказать, что благодаря этому Литва успешно прошла как через банковский кризис 95-го года, так и 96-ой год кризис казны. Мы не должны были платить из своих карманов за то, что банкиры что-то плохо продумали, за то, что у государства не хватает денег, то есть деньги оставались здоровыми и люди могли точно рассчитывать на то какими они будут и завтра", - отмечает Елена Леонтьева.

До привязки ставка по кредиту была до 80-ти процентов годовых, а после снизилась до 9-ти, порой даже 7-ми процентов. Но заслугу валютного правления Елена Леонтьева видит не только в этом. Литовский Центробанк потерял возможность управлять литом и печатать деньги, сколько хочет. Литовские чиновники утратили рычаги, а это вынудило их на реформы.

"Мы вошли действительно в экономику, которая не зависит от центральных плановых органов ни в Москве, ни в Литве. Именно такую цель мы и ставили. Не просто освободиться от влияния Москвы, но иметь действительно свободных людей, которые свободно дышат, свободно производят и обмениваются своими плодами своего труда. Конечно. Потому что если валюта если валюта зависит от чиновников в Центробанке, ты постоянно являешься заложником. Люди начинают рабочий день с просмотра курса валют, и обдумывания, как им защитить свои сбережения свои и сбережения, и свои операции. От этого литовская экономика была защищена многие годы", - говорит известный экономист.

К середине 90-х растет торговля с Европой, особенно после российского кризиса 98-го года. Но в Евросоюзе расчет идет за евро, но лит привязан к доллару. Для удобства его перевязывают к евро, который по курсу 3,45 и был введен в обращение в 2015 году.

Что сейчас?

"Мы приближаемся к черте, когда деньги не добавят счастья. В мире эту черту перешагнули развитые страны. Они достигают еще больших доходов, денег, вещей, покупок. Но это уже не делает людей счастливыми. Согласие в обществе, решение вопросов неравенства, социальный капитал – доверяешь ли ты людям, власти, согражданам. Вот что делает людей более счастливыми. Экономика счастья довольно хорошо разъясняет эти вещи. Когда мы начинали накануне независимости, 30 лет назад, заботились лишь о том, как выжить. Сейчас мы уже выглядим расслабленными людьми, мы уже ищем новый опыт, инвестируем в путешествия, в новые познания, мы уже не чувствуем материальной нехватки и недостатка", - подводит один из итогов современного пути лита экономист, заместитель председателя правления Банка Литвы Раймондас Куодис.