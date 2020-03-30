Пока все европейские страны фиксируют распространение болезни, Китай понемногу приходит в себя. Напомним, что о первых случаях пневмонии неясного происхождения Китай информировал ВОЗ 31 декабря 2019 года.

Прошло два месяца, Китай понемногу восстанавливается после первой волны коронавируса. Люди ходят на работу, открылся зоопарк в Пекине. На то, чтобы обуздать болезнь, Китаю потребовалось два месяца. Как будут обстоять села в Европе, пока неясно

В Литве карантин ввели с 16 марта. Сначала на две недели, но потом его продлили до 13 апреля.

Венгерская авиакомпания WizzAir сообщила, что ее самолеты не будут летать в Литву минимум до 30 апреля. Самолеты Ryanair не будут летать до июня.

Значит, в этом году Пасха будет другой. На праздники не прилетят эмигранты, да и те, кто живет в Литве не смогут праздновать вместе с близкими.

Об этом в минувшую среду сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. На вопрос журналистов, какой он представляет Пасху в Литве, он сказал: "Ответ простой. Если мы хотим в следующем году и через 5 лет, отпраздновать Пасху с близкими, то в этом году пасха должна быть иной – дома с самыми близкими, никакого передвижения по Литве, иначе следующей Пасхи можем и не дождаться".

Что касается пасхальной службы, премьер сказал, что молиться можно дома, церковь это не запрещает.

"Я думаю, служба будет, ее будут транслировать, но людей на ней не будет. Надо перетерпеть, надо думать о наших родителях, детях, о каждом из нас. И эта Пасха в Литве будет непохожа на другие", – сказал премьер, заметив, что это необходимо ради общей цели.

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас сказал, что надежды на то, что коронавирус до Пасхи удастся обуздать, немного, поэтому ездить к близким в эти праздники опасно.

"Очень опасно. Недаром сообщили, что надо соблюдать карантин и самоизоляцию. В таких условиях живет много людей во всем мире", – сказал он.

Собеседник подчеркнул, что коронавирус распространяется незаметно и намного быстрее, чем грипп. Да и случаев тяжелой формы заболевания бывает намного больше, чем от гриппа.

"Мы можем столкнуться с ситуацией, когда система здравоохранения потерпит крах. Тогда проблемы будут не только у тех, кто заболел COVID–19. Не надо забывать, что другие болезни и проблемы не исчезли. Своим риском мы загоним систему в такие условия, когда будут болеть врачи, они устанут, не смогут оказывать помощь нашим родителям дедушкам, бабушкам, детям", – предупредил Чаплинскас.

Он сказал, что пока не стоит надеяться, что количество заболевших снизится. А если в Литве начнут проверять всех желающих, не надо удивляться быстрому росту количества зафиксированных случаев.

"Надо надеяться, что большая часть переболеет в легкой форме, многим, возможно, даже не придется лечиться в больнице. Поэтому надо отнестись с пониманием и не злиться, если врачи не предложат вам ложиться в больницу после постановки диагноза", – сказал Чаплинскас.

"Это физическая изоляция, во время которой надо изменить развитие социальных связей – по телефону, интернету. Поддерживайте эту связь с близкими при помощи технологий. Свяжитесь с теми людьми, с которыми вы давно не общались. Узнайте, как у них дела. Развивайте социальные связи, находясь в физической изоляции", – советует психотерапевт Витрорас Кятуракис.