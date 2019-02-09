В этом году зима в Литве достаточно снежная. Уже давно в стране не было зимой такого завораживающего танца холодов и снежинок. Были и игривые метели. Однако самая большая метель в истории Литвы ожидается сегодня: это фестиваль зимних развлечений и музыки "Метель", обещающий участникам мощные порывы радости!
Festivalis "PŪGA"
© DELFI / Orestas Gurevičius

9 февраля начался первый в Литве фестиваль зимних развлечений и музыки "Метель". Все любители лыжного спорта сегодня выбирают мини-Альпы в столице Литвы!

Фестиваль зимних развлечений и музыки "Метель", организованный DELFI на Лепкальнисе - это уникальная возможность покататься на лыжах с горы под музыку любимых исполнителей.

С самого утра на фестиваль собираются гости, в основном - семьи. Виталия с Линасом приехали с тремя малолетними детьми. Виталия рассказала, что этой ночью вернулась из Закопане в Польше. Семья вместе ездит повсюду – они любят не только загорать под пальмами, но и кататься на лыжах в горах.

"Сыну три года, в этом году первый раз поставили его на лыжи, но пока еще было нелегко. Дочка тоже с 3 лет стоит на лыжах, а в этом году уже так хорошо катается, лучше чем я", – рассказала Виталия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Festivalis PŪGA Festivalis PŪGA Festivalis PŪGA

Такой метели в Вильнюсе еще не было: на Лепкальнисе проходит фестиваль "Метель"

В этом году зима в Литве достаточно снежная. Уже давно...

Новейший прогноз: для Литвы такая погода не характерна (1)

В последние дни погода в Литве была очень...

После посещения банка женщина могла подключиться к чужому счету (3)

Жительница Литвы Ева (настоящее имя редакции известно)...

Жители Литвы ждали повышения зарплат, но не дождались: а деньги-то где? (48)

В последние месяцы часть жителей Литвы жила надеждой...

Medžiotojas pašovė kolį Hektorą Medžiotojas pašovė kolį Hektorą Lapė

Шокирующее поведение охотника: охотился на лис, подстрелил собаку (36)

Живущий в Вильнюсском районе американец Дэниэл...

TOP новостей

Жители Литвы ждали повышения зарплат, но не дождались: а деньги-то где? (48)

В последние месяцы часть жителей Литвы жила надеждой...

После посещения банка женщина могла подключиться к чужому счету (3)

Жительница Литвы Ева (настоящее имя редакции известно)...

Новейший прогноз: для Литвы такая погода не характерна (1)

В последние дни погода в Литве была очень...

Festivalis PŪGA Festivalis PŪGA Festivalis PŪGA

Такой метели в Вильнюсе еще не было: на Лепкальнисе проходит фестиваль "Метель"

В этом году зима в Литве достаточно снежная. Уже давно...

Китай шокирован обвинениями литовской разведки, называет их абсурдными (339)

Китай в пятницу заявил, что шокирован прозвучавшими из...