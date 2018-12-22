Такой холодной погоды на Рождество в Литве не было уже давно

"До Нового года будет холоднее чем обычно бывает в декабре. Будет отрицательная температура, – сказал Валюкас. – В последнее время в декабре было тепло, теплее обычного. А если вспомнить Рождество прошлого года, то температура была даже выше нуля".
Однако после холодного периода потеплее и будет теплее обычного. "Будет ниже нуля, но незначительно", – сказал климатолог.
Валюкас подтвердил и прежние прогнозы – Рождество будет в этом году белым и снежным. "Какого-то сильного потепления не будет, снег сохранится", – сказал климатолог.
"В ближайшую неделю мороз ниже 10 градусов не прогнозируют. Только местами может быть прохладнее", – сказал Валюкас.
В этом году была теплая весна, жаркое лето, а зима пришла вовремя. "В этом году зима пришла вовремя, из-за глобального потепления в последние годы мы привыкли, что снег появляется поздно, – продолжил он и заметил, что обычно в такое время в декабре должно быть 15-17 см снега. – Сейчас снега стало меньше, а вот в этом году данные должны быть ближе норме".
По словам Валюкаса, средняя температура в декабре составляет 1,9 градус мороза. "В последние годы средняя температура была положительной", – заметил он.
По словам климатолога, о весне говорить пока рано, сейчас даже прогноз на январь не может быть точным.
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