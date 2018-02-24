

Она напомнила, что в 2017 г. тралы перевозили автомобили 97 дней, в этом году они работали с 1 января, а со второй половины февраля это может делать только амфибия, которая делает три рейса в сутки.

Смельчаки ездят по льду на санях или квадроциклах, другие нанимают фермеров с тралами. Однако затянувшееся наводнение надоело жителям Русне.

Уровень воды на затопленном участке дороги Шилуте-Русне превысил 80 см, в некоторые дни он поднимался до 90 см. При таком уровне воды могут работать лишь амфибии.

"Это кошмар. Постоянно только вода, вода, вода. Очень утомляет. У каждой семьи есть дела в Шилуте и в Клайпеде. Но нормальной жизнью жить невозможно, только и думаешь "какой уровень воды"? Больше ни о чем. Мы даже не спрашиваем друг у друга, как дела, что тебе снилось? Все разговоры только о воде. Может, уже переправляют автомобили? Может, можете что-то привезти?" – жаловалась староста.

Женщина рассказала, что много неудобств у работников Šilutės baldai.

"Их ночная смена начинается в 20 ч., утренняя – в 5 ч. А амфибия переправляет на другую сторону лишь три раза в сутки. О каких-то удовольствиях думаешь в последнюю очередь", - сказала Дробнене.

Проблем с продуктами у жителей Русне нет, но амфибии переправляли, например, газовые баллоны.

"А если потребуется скорая? Пожарные? Двое пожарных постоянно живут в Русне, они дежурят по очереди. Когда нужна скорая, решаем вопрос, перевозить больного или врачей?", - поделилась она трудностями.

Валдас Вайдила из деревни Пакалне родился и живет в Русне всю свою жизнь. Он также сказал, что не припомнит такого долгого наводнения. Но он считает, что если бы работали по-хозяйски, этого можно было бы избежать.

"Если месяц бывало наводнение, это уже было долго. А сейчас – 7 месяцев в году! Когда я был ребенком, на дороге редко вода была. Дорога в Шилуте тогда была из камней, асфальт позже залили. Затапливать ее начало позже. Я уже тогда институт окончил и в электросетях Шилуте работал. И то, это было лишь после зимы, когда снег сходил", - сказал Вайдила.

Он уверен, что масштабы наводнения можно уменьшить, если бы по-прежнему работала система польдеров, если бы лед на Немане колол ледоход, а летом углубляли бы русла рек. Валдас напомнил, что раньше ледоход ломал лед весь зимний сезон, а военные взрывали лед в Куршском заливе. Но сейчас, он считает, это запрещают делать природоохранники.

Краевед Кястутис Демеряцкас из деревни Скирвителе считает проблемой только логистику.

"Во все времена бывали наводнения. И в 1914 г. было большое, и в 1926 г. Но такого продолжительного, с 13 октября, еще не было. Я пишу книгу о дельте Немана, так вот, такого продолжительного наводнения не было. Обычно оно бывало весной и длилось до мая. Летом бывали дожди. Но подобного еще не было. Я бы назвал его наводнением века", - сказал краевед.

Жителям Русне на время наводнения власти города предлагают переехать в Шилуте, но на это соглашаются немногие.