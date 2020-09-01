Такого 1 сентября в Литве еще не было: некоторые дети будут учиться дома, учителя боятся штрафов

Несколько недель назад министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс призывал школы готовиться к празднику на улице, однако сегодня дети придут в школы небольшими группами. Сами школы решают, как им отметить этот праздник, но в большинстве отказались от праздничных линеек из-за угрозы коронавируса.
В Каунасе в школы придут не все ученики.
"В большинстве школ дети соберутся в своих классах, пробудут там не больше одного урока, все будут приходить в разное время, чтобы избежать контакта и большого потока", – рассказала в передаче Delfi11 заместитель главы администрации Каунасской мэрии Эгле Андрюшкене.
Однако больше беспокойства вызывает у учителей не 1 сентября, а что будет завтра.
"Мне кажется, что 1 сентября школьную общину втягивают в какой-то большой эксперимент, а врачи, эпидемиологи, специалисты будут исследовать, как вирус циркулирует в такой специфической среде, как это назвал глава Минздрава. Я думаю, что школа - не место для экспериментов", – сказал глава Литовского профсоюза науки и образования Аудрюс Юргелявичюс.
В Каунасском муниципалитете за 15 минут было одобрено смешанное обучение. Это значит, что не все уроки будут проходить в школе. Пока в Каунасе по такой схеме будут работать 11 школ.
И учителей и родителей удивляет, что новый порядок был принят буквально за день до начала учебного года. Никакой подготовки не было.
Министерство науки, образования и спорта представило новый порядок за несколько недель до 1 сентября, а некоторые коррективы внесло в последние дни. По словам учителей, не все требования удастся выполнить.
Юргелявичюс заметил, что учителей заботит безопасность. По его словам, до сих пор неясно, какие средства минимальной защиты требуются и кто их обеспечит.
"Взять то же решение в связи с ношением масок. Неделю назад говорили, что в маске надо быть все время. Потом решили, что если дистанция 2 м, маски не нужны, но когда подходишь к ученику, снова нужны. Такой вариант может предложить только человек, который не представляет, как проходит урок. Это один пример, но есть и больше. О мистическом управлении потоком. Я не представляю, как этими потоками управлять, какие-то карты будут делать.
Что касается проверок учителей, средств защиты. Никто не сказал, какими должны быть минимальные средства защиты – маски или костюмы, как у врачей. На многие вопросы нет ответа", – удивлялся собеседник.
Он сказал, что если в Каунасе порядок появился накануне 1 сентября, то в других городах его нет и сегодня.
До сих пор неясно, придется ли детям носить маски во время перемен. Минздрав такого решения не принимал, но министр науки и образования Альгирдас Монкявичюс сказал, что такая защита необходима. Пока министерства не пришли к общему решению, муниципалитеты принимают свои решения.
"Школьные общины обеспокоены тем, как все будет проходить на переменах, они хотели бы, чтобы в общих помещениях дети ходили в масках.
Аурелиюс Верига ничего конкретного на эту тему пока не сказал, а Министерство науки не против такого решения. Поскольку интересы детей представляют родители, мы решили их опросить родителей", – сказала Андрюшкене.
До 2 сентября школы информируют свою общину о принятом решении.
"Общая ситуация в Литве такова, что Верига принимает одни решения, Министерство науки и образования выступает с иным мнением, вся ответственность - на муниципалитетах. (...) Я говорил с директором одной школы, она сказала – как бы я хотела с завтрашнего дня быть не директором, а учителем. Я думаю, таких директором много, ведь вся ответственность, штрафы и санкции касаются их. Мне ясно лишь одно, в магазинах все обязаны быть в масках. На мероприятиях в закрытом пространстве - тоже в масках.
А в школе возникает вопрос – нужны ли маски? Мне эта проблема кажется надуманной, я только пытаюсь понять, почему возникают такие вопросы. Я вижу лишь один ответ - несовершеннолетние ответственность за нарушение не несут, ответственность на их родителях и главе школы – именно он отвечает за безопасность", – сказал Юргелявичюс.
Он прогнозировал, что из-за такого напряжения многие педагоги могут уйти с работы. Не из-за коронавируса, а из-за растущего напряжения.
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