Оказывается, экс-судья и политик в США открыла цветочный магазин. В чикагском предместье она жила с сыном 5 лет и сумела даже купить собственный дом.

По словам свидетелей, за эти годы изменилась и внешность Венцкене – она отпустила волосы.

Адвокаты Венцкене указали, что она приехала в Америку, поскольку в этой стране следуют Конституционному праву. В документе сказано, что Венцкене критиковала в Литве политические и юридические ведомства, поскольку пыталась защитить интересы своей малолетней племянницы.

Кроме того, указано, что Венцкене жила открыто, ни от кого не скрывалась. У нее был цветочный магазин и собственный дом. У Венцкене есть разрешение на работу в США, которое действует до 2019 года.

Адвокаты Венцкене указали, что она готова отдать паспорт как доказательство того, что не намерена покидать США. По словам адвокатов, она даже согласна заложить свой дом, только бы ее выпустили под залог. Ради нее готовы заложить свои дома и друзья.

Как оказалось, Венцкене попросила США предоставить ей политическое убежище, ее заявление должны рассмотреть в июле 2019 года.

Адвокаты утверждают, что обвинения Литвы необоснованны, якобы ее оклеветали. Все это дело якобы ничто иное, как политическая расправа.

Мало того, они утверждают, будто Литва с 2013 года знала, где находится Венцкене и ее сын, но до 2015 г. не предпринимала никаких действий.

Адвокаты просят отпустить Венцкене из-под стражи и признать требование об экстрадиции необоснованным.

Венцкене была задержана в США 13 февраля 2018 г.

Генпрокуратура Литвы объявила о ее аресте 22 февраля, когда был начат процесс, связанный с ее экстрадицией.

Венцкене была задержана по просьбе Литвы. Ее подозревают в совершении 13 преступлений.