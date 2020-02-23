В форте Memel-Nord работает целая экспозиция, раскрывающая подробности не только военной, но и бытовой жизни солдат вермахта. Здесь можно найти образцы военных снарядов, торпеды, пропагандистские гитлеровские плакаты, немецкие и красноармейские каски, предметы личной гигиены солдат прошлого столетия и многое другое. Постройки старого бастиона, включая артиллерийские установки, лифтовую шахту, разветвленную систему полуподземных ходов и укрытий, где был размещен гарнизон, сегодня может посмотреть каждый желающий.

Артиллеристы, Гитлер дал приказ

В этом году батарея отмечает свой 80-летний юбилей. История цитадели в приморском поселке Гируляй берет свое начало в 1939 году, когда Адольф Гитлер начал планомерную подготовку к войне на востоке. Военное командование нацистской Германии видело необходимость в укреплении приморской зоны на подступах к самой западной точке Восточной Пруссии – в связи с этим вокруг бывшего Мемеля возвели несколько крепостей, на которых разместили зенитные орудия. Сам же бастион Memel-Nord использовался не только для противовоздушной обороны, но и в качестве береговой батареи, прикрывавшей акваторию порта и вход в Куршский залив.

Жернова истории жестоко обошлись с этим местом и долгие годы фортификационные сооружения были заброшены. Немецкий форт получил второе дыхание, когда им заинтересовался клайпедский клуб истории военного дела. Усилиями неравнодушных активистов бетонные стены очистили от песка, стали водить экскурсии – сегодня батарея стала одним из главных мест притяжения Приморского регионального парка, рассказывает молодой историк Титас Тамквайтис.

"Точкой отсчета стал март 1939 года. В результате политического давления со стороны Третьего Рейха Клайпедский край вновь вошел в состав Германии. 23 марта в город прибывает лично Адольф Гитлер, там он выступает со своей знаменитой речью на балконе драмтеатра и в тот же день покидает Клайпеду, которой возвращают старое название Мемель. Вскоре после этого, то есть еще в том же месяце, начинаются подготовительные работы по строительству береговой и противовоздушных батарей. Важно сказать, что к работам не привлекали людей из концлагерей, сооружения строили военные", - говорит историк.

По его словам, работы были выполнены в рекордные сроки – уже в апреле возвели все железобетонные площадки для размещения орудий, а в мае прошли первые учения. К слову, немцы не ограничились одним бастионом – вокруг Мемеля выстроили настоящее кольцо противовоздушной обороны. Помимо Memel-Nord, было построено еще шесть батарей, прикрывавших город с востока, юга и запада – Memel-Sud, Nordmole, Dange, Löllen, Götzhafen, Schweinrücken и Seestrand. Руины некоторых из них сохранились, например, в приморском Мелнраге и на Куршской косе, но именно северный форт может похвастаться тем, что здесь уцелела большая часть укреплений.



"Именно батарея Memel-Nord является уникальной, поскольку других таких вокруг Клайпеды – нет. Во всей Литве вы тоже не найдете ничего подобного. По сути, можно утверждать, что батарея такого типа – единственная в своем роде. Мы изучали этот вопрос и с уверенностью можем сказать, что с точки зрения проектирования клайпедский пример – единственный в мире. Бункеров такого типа, как на Memel-Nord, так же нигде нет. Пункт огневого контроля даже нельзя обозначить кодовым названием, поскольку у него фактически нет аналогов – это был экспериментальный вариант.

Титас Тамквайтис рассказал нам, что рядом с батареей были расквартированы военные, которые занимались обслуживанием и объекта, поддерживая его боеспособность.

Битва за Клайпеду

Для того, чтобы понимать всю сложность и масштабы боевых действий в Клайпедском крае, достаточно упомянуть, что Вильнюс советские войска заняли 13 июля 1944 года, а взять Мемель удалось лишь в самом конце января 1945 года. Три месяца здесь шло ожесточенное сопротивление – немцы не желали сдавать свои исконные земли. Батарея Memel-Nord так же стала свидетелем и участником боев за Мемель.

"Известно, что на батарее были установлены 128-миллиметровые зенитные орудия FlaK 40, которые были эффективны для поражения как воздушных, так и надводных целей – дальность стрельбы составляла свыше 21 километра и 15 километров соответственно. Один из пораженных береговой артиллерией вражеских кораблей до сих пор покоится на дне Балтики. В октябре 1944-го и в январе 1945-го этот комплекс участвовал в битве за Клайпеду", - рассказывает наш собеседник.

Советское командование поручило начать подготовку к Мемельской операции в конце сентября 1944 года. Ключевая задача Красной армии заключалась в следующем – отрезать немецкую группу армий "Север" в Латвии от группы армий "Центр" в Восточной Пруссии. Основные силы гитлеровской Германии были сосредоточены как раз на севере, так как немцы считали, что противник будет атаковать на Рижском направлении. Вермахт осознал, что Советы произвели перегруппировку непосредственно перед началом операции. Только 4 октября на оборону Мемеля немцы стали поднимать элитную танково-гренадерскую дивизию "Гроссдойчланд" (Великая Германия), но уже на следующий день началось массированное наступление. Таким образом, тайный маневр советских войск удался.

Паника, бомбежки, эвакуация

Поскольку на протяжении многих столетий Мемель был самым западным форпостом в Германии, город не единожды отходил в руки захватчиков. Так было и в Семилетнюю войну, и в Первую мировую, и во время Клайпедского восстания, когда его заняли литовцы. Приход русских войск еще был жив в памяти многих горожан, однако история показывала, что в конечном итоге Мемель всегда возвращался в лоно германского государства. Тем не менее, 75 лет назад жизнь этой обособленной восточно-прусской цивилизации изменилась навсегда.

В то время как гарнизон батареи Memel-Nord готовился принять атаку, в Клайпеде шла хаотичная эвакуация. Свыше 50 тыс. жителей были эвакуированы еще в конце лета, в городе осталось около 4 тыс. человек, но в августе линия фронта остановилась и многие стали возвращаться. По состоянию на октябрь в Мемеле, по разным оценкам, находилось около 10 тыс. человек.

"7 октября флот начал эвакуировать гражданских, в этот момент военно-воздушные силы Балтийского флота СССР уже бомбили город, - рассказывает профессор, директор Института истории и археологии Балтийского региона при Клайпедском университете Василиюс Сафроновас. – Несмотря на то, что воздушные налеты не нанесли большого урона, в битком набитом военными городе они без сомнения вызвали панику оставшихся мирных жителей, которые на протяжении всей войны почти не знали, что такое бомбежки", - пишет он в своей научной статье.

Французский писатель Ги Зайер, который в 1945-м году служил в элитной дивизии "Гроссдойчланд", в своей книги "Забытый солдат" описывает, какой хаос в те дни царил в осажденном Мемеле.

"День и ночь из порта уходили разнообразнейшие суда, заполненные людьми до такой степени, насколько их можно было заполнить. Длинные очереди беженцев, которых власти пытались как-то зарегистрировать, растянулись у причалов, став целью русских пилотов, в которую сложно было не попасть. Бомбы разрывались в ревущей, кричащей толпе, люди гибли, но оставшиеся все равно стояли в очередях, стремясь попасть на другой корабль", - пишет очевидец, рассказывая о том, что тогда многие не верили, что прощаются с родиной навсегда.

Город выстоял, но не надолго

Несмотря на то, что советские войска провели успешную операцию, с первого раза город взять не удалось. Немецкие армии были отрезаны друг от друга, 15 октября Красная армия взяла Ригу, но битва за Клайпеду, разворачивавшаяся в период с 10 по 23 октября – такое название фигурирует в литовской историографии – не увенчалась успехом.

"Отчасти это связано с тем, что советское командование преследовало цель очистить территорию Латвии и отрезать соединение между группами армий "Север" и "Центр". Эта задача удалась, из-за чего позже и образовался так называемый "Курляндский котел". Отчасти это связано с ожесточенным и грамотным сопротивлением немцев, которые хорошо контратаковали на подступах к городу, отчасти – с широкой системой укреплений и теми же батареями, отчасти с тем, что вермахту помогли тяжелые крейсеры "Принц Ойген" и "Лютцов", которые били по противнику с моря. Действия 2-й боевой группы флота очень помогли оборонявшимся", - говорит Титас Тамквайтис.

Тем не менее в конце января немцы уже не могли сопротивляться. Позиции вермахта были ослаблены, а часть сил отвели вглубь Пруссии. Кроме этого, 13 января Красная армия начала Восточно-Прусскую операцию, так что судьба Клайпеды в любом случае была предрешена. 28 января в город вошли советские войска, противник начал отступать по Куршской косе, оставшиеся части немцев удалось оттеснить на Самбийский полуостров.

Судьба батареи Memel-Nord

Отметим, что будни гарнизона цитадели очень отличались от положения солдат на фронте и тех, кто оборонял Мемель. Батарея Memel-Nord была отлично приспособлена для жизни – здесь был водопровод, вода поступала без перебоев, также было проведено электричество, оборудована канализация и прочие удобства. Летом здесь было прохладно, зимой – тепло, поэтому и боевой дух военных был достаточно высоким.

"С началом отступления, очевидно, что немцы хотели уничтожить батарею, но задачу получилось выполнить лишь частично. Когда город взяла Красная армия, история форта на этом не завершилась. Комплекс перешел под контроль Балтийского флота СССР. Цитадель использовалась в качестве складских помещений и был связана с Лиепайскими батареями. В 60-х годах ее надобность отпала", - рассказывает Титас Тамквайтис.

После восстановления независимости бастион стал частью Приморского регионального парка. Многие годы никто не знал, что делать с этим "бетонным монстром", как называли его некоторые работники парка, однако это место всегда притягивало к себе самых разных людей. Со временем оно обросло многочисленными легендами, мифами, кто-то даже пустил слух, что по ночам здесь бродят привидения, что лишь подогрело интерес зевак.

Уникальная батарея привлекает не только любителей истории и туристов, но и режиссеров и фотохудожников, которые одинаково любят бушующее море на фоне хмурого неба, равно как и тихий шум прибоя и колышущихся на волнах меж вековых камней диких лебедей. Здешние пейзажи будоражат воображение, а укрепления батареи могут послужить в роли декораций к военным фильмам. Так, в 2010 году телеканал Discovery снял здесь эпизоды документального фильма о высадке американских и британских войск в Нормандии. А писательница Рута Ванагайте и актер Владас Багдонас в свое время использовали черную крепость в качестве живой театральной сцены для своих спектаклей.

Десять лет назад работникам парка удалось получить финансовую поддержку от Евросоюза, батарею стали приводить в порядок и сегодня здесь действует целая экспозиция. Гиды-историки работают здесь бесплатно и просят гостей лишь символически поддержать их, заплатив один евро. Все деньги идут на поддержание уникального объекта. Неравнодушные активисты проводят экскурсии, приглашают школьников и студентов, рассказывая им о живом свидетельстве войны, навсегда изменившей ход истории Клайпедского края.